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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret

İHA

Başkan Güder’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahilik Haftası ve geçtiğimiz aylarda Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.
Ahilik Haftası nedeniyle ve pandemi nedeniyle ertelenmesi sebebiyle geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası yeniden başkanlığa seçilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, temelleri 13. yüzyılda ‘Elini, sofranı, kapını açık, gözünü, dilini, belini bağlı tut’ diyen gönül adamı Ahi Evranı Veli tarafından esnaf ve sanatkârlar birliği olarak atılan Ahilik Teşkilatının, Anadolu’da ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi toplumsal değerleri esas alan, saygı ve sevgi çerçevesinde haksız rekabeti ortadan kaldırarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan bir oluşum olduğunu belirtti. Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası yeniden başkanlığa seçilen ESKKK Başkanı Ali Evren’i tebrik etmeyi de ihmal etmeyen Başkan Güder, tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası’nı kutladı.
“Battalgazi’de her noktaya yatırım yapılıyor”
Gerçekleştirin ziyaretten dolayı mutluluğunu dile getiren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, hem ahilik hem de yeniden göreve seçilmemiz nedeniyle bizleri ziyaret etti. Bu nezaket ziyareti bizleri çok ama çok mutlu etti. Başkanımızın yoğun işleri var. Tüm kırsal mahalleler Battalgazi sınırları içerisinde ve başkanımız her noktaya yatırım yapıyor. Yükünüz ağır ama başarılı olacağınıza inancım tamdır. Battalgazi’de bulunan Gelinciktepesi ve Orduzu’da ki çalışmaları gidip yerinde görmek gerek. Battalgazi’de başarıyla çalışıyorsunuz ve sizi takdir ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin” şeklinde konuştu.
“Esnafımızın her daim yanındayız”
Malatya’da esnafının her zaman yanında olan bir Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ali Evren ağabeyimizin yeniden göreve seçilmesi ve Ahilik haftası nedeniyle kendisini ziyaret etmek istedik. Başkanımız, Malatya’daki esnaflarımızın halinden anlayan bir ağabeyimiz. Malumunuz Malatya’daki esnafımız deprem ve pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu süreçte hükümet, yerel yönetimler ve STK’lar olarak esnafımızın her daim yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Esnafımızın çarkının dönmesi için elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Pandemi halen devam ediyor ve bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Battalgazi’miz, eski yerleşim alanlarının fazlalığıyla göze çarpan bir ilçe konumunda. Bu eski yerleşim yerlerini dönüştürmek kolay olmuyor. Ciddi yatırımlar ve kararlar almak gerekiyor. Eğer bir yerde yenilik varsa orada azimli bir kararın olması gerekiyor. Bizde göreve geldiğimiz günden itibaren daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Bunun yanında ilçemizi daralan makastan kurtarmak için yeni alt
merkezler açıyoruz. Kurulan alt merkezlere konutlar yaptık. İlçemizin alt yapısı çok eskilere dayanıyor. Battalgazi Belediyesi olarak 2021 yılını alt yapı yılı ilan ettik. İlçemizin alt yapısını yenileyen çalışmalara imza atıyoruz. Alt yapıyı belirli bir aşamaya getirdik. Üst yapıyı da en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizler Battalgazi’ye hizmet için bu görevdeyiz. Bu ilçeye hizmet sözümüz var. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ağabeyimize hayırlı olsun diyor ve tüm esnafımızın ahilik haftası kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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