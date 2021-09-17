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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5’inci haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 32 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada ev sahibi takımda Haddadi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Tetteh yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 10
24. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mounir, araya attığı topu iyi takip eden Mustafa, sert vuruşla topu filelere gönderdi. 20
30. dakikada Karagümrük’de gelişen atakta Efe’nin pasında topla buluşan Bertolacci’nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu21
40. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında orta sahada topla buluşan Mounir, rakiplerini çalımlayarak kaleci ile buluştu ve topu kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi. 31
44. dakikada aradaki farkı kapatmak için bastıran konuk ekipte Balkovec’in asistiyle topla buluşan Pesic topu filelere göndererek farkı yine bire indirdi. 32

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Samet Çavuş xx, Hakan Karabalçık xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Muhammed xx, Wallace xx, Sadık, Haddadi xx, Mustafa xxx, Ndong xx, Aabid xx, Mounir xxx, Adem xx, Tetteh xxx
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Awuku, Mert Örnek, Semih Kaya, Mallan, Nshimirimana, Hasan Özkan, Hagi Osman, Walter Bwalya, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: İrfan Buz:
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xx (Serhat dk. 37 ?), Burak x, Zukanovic xx, Balkovec xx, Efe xx, Karamoh xx, Bertolacci xxx, Erhun xx, Ahmed xx, Pesic xxx,
Yedekler: Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Caner Erkin, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Munir Mercan, Adnan Ugur, Vato Arveladze
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Tetteh (dk. 18), Mustafa ( dk. 24), Mounir (dk. 40) (Y. Malatyaspor), Bertolacci (dk. 30), Pesic (dk. 44) (F. Karagümrük)
Sarı Kart: Erhun (F. Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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