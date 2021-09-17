Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 5’inci haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 32 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ev sahibi takımda Haddadi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Tetteh yükselerek kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 10

24. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mounir, araya attığı topu iyi takip eden Mustafa, sert vuruşla topu filelere gönderdi. 20

30. dakikada Karagümrük’de gelişen atakta Efe’nin pasında topla buluşan Bertolacci’nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu21

40. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında orta sahada topla buluşan Mounir, rakiplerini çalımlayarak kaleci ile buluştu ve topu kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi. 31

44. dakikada aradaki farkı kapatmak için bastıran konuk ekipte Balkovec’in asistiyle topla buluşan Pesic topu filelere göndererek farkı yine bire indirdi. 32



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Samet Çavuş xx, Hakan Karabalçık xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Muhammed xx, Wallace xx, Sadık, Haddadi xx, Mustafa xxx, Ndong xx, Aabid xx, Mounir xxx, Adem xx, Tetteh xxx

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Awuku, Mert Örnek, Semih Kaya, Mallan, Nshimirimana, Hasan Özkan, Hagi Osman, Walter Bwalya, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: İrfan Buz:

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Hedenstad xx (Serhat dk. 37 ?), Burak x, Zukanovic xx, Balkovec xx, Efe xx, Karamoh xx, Bertolacci xxx, Erhun xx, Ahmed xx, Pesic xxx,

Yedekler: Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Caner Erkin, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Munir Mercan, Adnan Ugur, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Tetteh (dk. 18), Mustafa ( dk. 24), Mounir (dk. 40) (Y. Malatyaspor), Bertolacci (dk. 30), Pesic (dk. 44) (F. Karagümrük)

Sarı Kart: Erhun (F. Karagümrük)

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