Deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 43 mağlup eden Fatih Karagümrük’te, karşılaşma sonrası konuşan Teknik Sorumlu Atılay Canel, “Biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak seyircilere daha güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz” dedi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atalay Canel, bugün deplasmanda aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik etti. Canel, “Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında 20 öne geçmemiz lazımken 17. dakikada geriye düştük akabinde orta sahamızdaki hatadan dolayı 20 geriye düştük. Buna rağmen oyundan düşmedik kendimizi toparladık ve golleri bulduk” dedi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak bu şekilde galibiyet istemediklerini belirten Canel, “Biz böyle galibiyet istemiyoruz. Biz oyunu oyun gibi oynayıp üzerine koyarak seyircilere daha güzel bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Kazanacağımız çok şeyler var. Her hafta üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

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