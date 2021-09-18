Tıbbiyelilerde beyaz önlük heyecanı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde takdim edildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında sadece öğrencilerin katıldığı törende beyaz önlüklerini giyen Tıp Fakültesi öğrencileri geleceğin hekim adayı olma yolunda ilk adımlarını atmış oldu.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 20212022 eğitim öğretim dönemi 13 Eylül’de başladı.

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