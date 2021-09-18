1. Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar Kongresi yapıldı

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları kapsamında 1. Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar Kongresi gerçekleştirildi.

Yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilen kongreye, Cezayir, Azerbaycan, Kanada, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Pakistan’dan katılım oldu. Türkiye’den 38, yurt dışından ise 47 bildiri akademisyenler ve bilim insanları tarafından sunuldu.

Kongre öncesi bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1. Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nin Malatya ve Türkiye tarihine hayırlı olması temennisinde bulundu. Gürkan, “İnsanlar geçmişlerini araştırmak için arkeolojik kazılar yaparlar. Sanat tarihçileri, Müze bilimcileri bu kazılarda görev alırlar. Ama bir taraftan da bakarsınız ki tarih kendi haline terk edilmiş. Yok olmaya mahkûm olmuş bir tarihle de karşılaşıyoruz. Bu yok oluşun önlenmesi için gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza tarihsel bilinci aşılama, kültürel mirası koruma, kent belleği ve kent hafızası noktasında çocuklarımızı bilinçlendirmemiz gerekir. Bu dünyanın sadece bizim ömrümüz ile sınırlı bir dünya olmadığını, geçmişten devraldığımız dünyayı gelecek kuşaklara daha güzel bir şekilde bırakma gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincinde olmamız gerek. Arslantepe hem Türkiye açısından hem de İnsanlık tarihi acısından önemli bir merkezdir. Yukarı Mezopotamya’da özellikle Malatya bölgesinde Fırat Havzasında Malatya’nın ilk yerleşim yeri Cafer Höyüktür. Cafer Höyük’ün Karakaya Baraj gölünün altında kalması ile o tarihin heder olduğunu gördük. İkinci yerleşim yeri ise şu anda UNESCO kalıcı listesinde yer alan Arslantepe’dir. Arslantepe hem insanlık tarihi acısından önemli bir merkez hem de milletimizin tarihi acısından önemli bir merkez. Malatya’mızı tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diyoruz” ifadelerini kullandı.

UNESCO tarafından Türkiye’de 19’uncu Kültürel Miras olarak tescil edilen Arslantepe’nin bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmaların iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine parmak basan Gürkan, “ Tarihin birleştirdiği insanlar gelecekte de tarihin birleştirdiği insanlar olarak karşımıza çıkacaktır. Dünden bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında emeği bulunan arkeologlarımıza, bilim adamlarına ve bütün kazı ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden kongreye katılan öğretim üyeleri Başkan Gürkan’a kendi kitaplarından hediye ettiler.

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