Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde, “Hazreti Hamza Cami”nin temeli törenle atıldı.

İlçenin Doğu Mahallesi Bozgedik mevkiinde yapımına başlanılan “Hazreti Hamza Cami” inşaatı temel atma törenine, İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Ali Kazgan, İlçe Jandarma, Emniyet ve Müftülük yetkilileri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur’anı Kerim tilaveti ve dualar sonrası Allah için kurban kesilerek ilk harcın atılması için butona basıldı.

İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, camilerin önemine temas etti. Böçkün, “Allah’ın Evi olarak kabul ettiğimiz camilerimizin manevi ihtiyaçlarımızın karşılanmasındaki önemi büyüktür. Kutsal mekanlarımızın hem bu manevi ihtiyaçların karşılanmasında hem de toplumumuzdaki hoşgörü ve birliktelik duygusunun arttırılasında çok önemli bir yeri vardır” ifadelerini kullandı.

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