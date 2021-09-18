Ünlü sanatçı Alpay’ın acı günü

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Halk Müziği Sanatçılarından Selahattin Alpay’ın annesi 92 yaşındaki Emine Alpay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’da düzenlenen cenaze töreninde Alpay’ı dostları yalnız bırakmadı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve birçok vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Alpay’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Emine Alpay, Malatya Kernek Karagözlüler Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Battalgazi Alibaba mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.