Kızılay’dan öğrencilere okul hediyesi

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Okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte Malatya Kızılay Şubesi ve Kadın Teşkilatı Pütürge Yatılı İlk ve Ortaokul’unu ziyaret ederek, öğrencilere okul ihtiyaçlarına yönelik hediyeler verdi.

Kızılay Malatya Şubesi ve Kadın Teşkilatının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Okul ziyaretlerimiz kapsamında; Kızılay Malatya Şube ve Malatya Kızılay Kadın Teşkilatı olarak Pütürge Yatılı İlk ve Ortaokulumuza ziyarette bulunarak, geleceğin mimarı evlatlarımızın okul ihtiyaçlarını giderdik” ifadelerine yer verildi.

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