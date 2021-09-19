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Yeşilyurt'taki sokak konserlerinde renkli görüntüler Çınar: “Sokak konserlerimizi güzel bir finalle taçlandırdık”

İHA

Yeşilyurt'taki sokak konserlerinde renkli görüntüler Çınar: “Sokak konserlerimizi güzel bir finalle taçlandırdık”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle; vatandaşlara moral aşılamak adına yaz döneminde düzenlenen Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserleri, muhtarlar korosu, yerel sanatçılar ve genç müzisyenlerin sahne aldıkları müzik dinletileriyle sona erdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserleri kapanış programına, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanları, Muhtar Dernek Başkanları, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve sanatçılar katıldı.
Yeşilyurt Belediyesinin vizyonel yatırımlarından olan Hilal Park’ta kurulan özel platformda gerçekleşen etkinliklerde Yeşilyurt Muhtarlar Korosu, Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu ve Müzik Öğretmenleri sahne aldı. Tamamı Mahalle Muhtarlarından oluşan Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun seslendirdiği türkülere eşlik ederek neşeli anlar yaşayan katılımcılar, Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu Öğrencileri ve Müzik Öğretmenlerinin söyledikleri şarkılarla güzel bir akşam yaşadılar. Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserleriyle vatandaşlara moral aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, temel hedeflerinin kültürel ve sanatsal etkinliklerle Yeşilyurt’ta var olan birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek olduğunu söyledi.
Vatandaşların mutluluğu için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, "Sosyal, doğal, kültürel ve tarihsel anlamda güçlü potansiyellere sahip güzel ilçemizi her alanda geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz. İlçemizi bir yandan fiziksel anlamda geliştirirken diğer taraftan çevresel, tarımsal, kişi başına düşen yeşil alan miktarlarının artırılması, tarihi varlıklarımızın korunması, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri layıkıyla yerine getirmekteyiz. Yaz aylarında ilk olarak Lezzet Caddemizde başlattığımız daha sonra gelen talepler üzerine farklı mahallelerde organize ettiğimiz sokak konserlerimiz ile vatandaşlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza pandemi ve doğal afetler gibi zor süreçlerde moral ve motivasyon aşılamaya çalıştık. Yerel sanatçılarımızın ve gençlerimizin sahne aldığı müzik dinletimizin büyük ilgi görmesi bizleri sevindirmiştir. Bizler vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerimizde bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesinde ciddi bir rol oynamaktadır. Yeşilyurt’umuzun sanatsal yönüne yakışır görüntülerin ortaya çıktığı, türküler ve şarkılarla vatandaşlarımızın neşeli anlar yaşamalarına neden olan sokak konserlerimizi her yönüyle güzel ve etkileyici bir kapanış programıyla finalini yaparak, yaz dönemindeki etkinliklerimizi taçlandırmış olduk. Hilal Parkımızın güzel ve sakin ortamında düzenlediğimiz bu programın neşeli ve güzel geçmesi hepimizi sevindirmiştir. Sokak konserlerimizi için aylardır yoğun bir mesai yapan Başkan Yardımcılarımıza, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğimize, bölgemizde ilk kez Yeşilyurt’ta hayata geçen Muhtarlar Korumuzda yer alan bütün mahalle muhtarlarımıza, müzik öğretmenlerimize ve genç müzisyenlerimize başarılı sahne performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Keyifli anların yaşandığı etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayarak söylenen türkülere hem eşlik edip hem de çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de aylardır bu etkinlik için çalışan mahalle muhtarlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Farklı projelerimiz ve etkinliklerimizle geleceğe her zaman umutla ve güvenle bakıyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın da umutlu olması, sağlıklı olması ve yüzlerinin gülmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.
Renkli ve hareketli anların yaşandığı etkinliklerin sonunda Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserlerine katkı sunan sanatçılara, protokol üyeleri tarafından teşekkür plâketi ve katılım belgeleri takdim edildi.

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