Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihin Işığında Arslantepe Defilesi ilgi gördü

İHA

Tarihin Işığında Arslantepe Defilesi ilgi gördü

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya’nın fethinin 920. yılı kutlamaları kapsamında ‘Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi’ görkemli bir programla yapıldı.
1719 Eylül tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’ın eşliğinde ‘Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi’ Yeni Kongre ve Fuar Merkezi’nde sergilendi. 10 modelin yer aldığı ve 21 yeni giysilerden oluşan eserlerin bulunduğu defile, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Defilede ayrıca Arslantepe’de yapılan kazılardan çıkarılan eserlerin replikaları da sergilendi. Yoğun katılımın olduğu defileyi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yabancı ülke diplomatları, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, festival kapsamında Malatya’ya gelen ulusal ve uluslararası akademisyenler, sanatçılar, modacılarda takip etti.

“Defilemizdeki yeni giysilerden z kuşağına uygun koleksiyonlar”
‘Tarihin ışığında Arslantepe 3 Defilesi’ koleksiyonunu hazırlayan moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz, defile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Koleksiyonumuzun ilki 2015 yılında yaptık. Arslantepe Höyüğü önemli bir bölge. Dünya tarihi için özel bir yeri var. Bu nedenle koleksiyonda çok önemli bir yere sahip. Özellikle Başkanımız Malatya’da yapılan kültür sanat etkinliklerinde bizim önderimiz ve bizi cesaretlendiren biri. 2015 yılından önce höyükten çıkan figürlerin modayla birleştirilmesi konusunda görüştüğümüzde kendisi ‘Tarihin Işığında Moda’ ismini koymuştu. Kendisi defilemizin isim babasıdır. Koleksiyonumuz zor bir koleksiyondur ama başkanımız bizi cesaretlendirdi. Bunu herhangi bir koleksiyon gibi değerlendirmemek lazım çünkü özel, belli bir alana mal olmuş ve özenle çalışmak lazım. Bu anlamda biz başkanımızın çok desteğini gördük. Bir önceki koleksiyonumuzla bu yıl yaptığımız koleksiyonumuzun farkı var. Bir önceki koleksiyonumuz daha sürüel bir koleksiyondu. Bu yılki koleksiyonumuz ise daha ticari bir koleksiyon. Z kuşağına yönelik bir koleksiyon. Bir önceki daha sanat eseri gibiydi. Bu yıl yaptığımız defilemizdeki kostümlerde sanat eseri ama Z kuşağına yönelikti. Özellikle çantalar, ayakkabılar, şapkalar günlük kullanımda yerini alıyor. Başkanımıza kültürel ve sanatsal önderliğinde sanatçılara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Malatyalı hemşerimizin hazırladığı koleksiyonlar güzeldi”
Malatya’da Malatyalı moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’ın denim kumaşlarla güzel bir koleksiyonu defilede sunduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Arslantepe süreci bilindiği gibi 2004 yılında başladı ve o süreci biz Melita’dan Battalgazi’ye Kültür Sanat ve Arkeoloji günleri Kervansaray Buluşmaları diye devam ettirdik. Büyükşehir Belediyemize geldiğimizde bunun devam etmesi gerektiğine inandığımız için ayrıca 171819 Eylül tarihleri arasında Malatya’nın fetih yıldönümü olması münasebetiyle bunun Malatya’da devam etmesi gerektiğine inandık. Arslantepe buluşmalarının isimlendirilmesindeki temel esas, bilindiği gibi UNESCO tarafından Arslantepe Türkiye’de yer alan 19’uncu kültür mirası olarak kalıcı listeye giren bir yer oldu. Tabi Arslantepe’nin tescillenmesi yetmiyor. Bunun devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilmesi gerekiyor. Yaptığımız etkinliklerle bunu devam ettirmemiz ve topluma tarihi ve kültürü sevdirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Malatya’nın fethinin 17 Eylül olması nedeniyle kültürel ve sanatsal etkinliğimizi bugüne denk getirerek hem sosyal, kültürel, tarihsel ve sanat tarihi anlamında hem de konferanslar, panelleri sergiler ve defileler anlamında festivali dolu dolu yaşıyoruz. Denim kumaşlarından yapılmış defilemizi izledik. Defilemizin Arslantepe’nin UNESCO dünya miraslar listesine eklenmesinde büyük etkisi oldu. Defilemizin üstadı Ahmet Giray ile birlikte ilk olarak 2015 yılında Battalgazi’de defilemizi gerçekleştirdik. Defilemizin Avrupa versiyonu lokal anlamında İtalya ve Paris’te gerçekleştirildi. Özellikle UNESCO komisyonundaki insanlar bu tür organizasyonlardan çok etkilendiklerini biliyorum. Yapılan defilemizden ben etkilendim. Malatya’da Malatyalı bir hemşerimizin denim kumaşlarını dizayn ederek güzel bir koleksiyon şeklinde sunumu çok güzeldi. Ahmet Giray Bey ve mankenlerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Defileyle bir anlamda tarihe yolculuk yapıyoruz”
Defileyi takip eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Öncelikle kültür festivalimizin düzenlenmesinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Arslantepe’nin dünya kalıcı miras listesine sadece alınması yetmiyor. Bunun dünyaya duyurulması, tanıtılması ve bundan sonraki etkinlikler önemli. Bu kapsamda yapılan etkinlik içerisinde Melita’dan Malatya’ya Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi gerçekten de bir anlamıyla da tarihte bir yolculuk oluyor. Yapılan defile Arslantepe’nin tanıtılması noktasında önemli. İnşallah Arslantepe el birliğiyle hak ettiği yere gelecek” şeklinde konuştu.

“Arslantepe’yi gün yüzüne çıkaran başkanımıza teşekkür ediyorum”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden başlayarak Arslantepe’ye ne kadar önem verdiğini herkesin gördüğünü dile getiren MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, “İşte bugünde bir defile ile başlamış olan hadisenin Arslantepe’nin Malatya’yı ticari olarak da bir yerlere taşıyacağını görüyoruz. Giray beyin hazırlamış olduğu koleksiyonun defilelerde kullanılacağını, konfeksiyon çalışmalarında artık Arslantepe’nin olacağını görüyoruz. Arslantepe’yi gün yüzüne çıkaran, kazı çalışmalarında bulunan herkese ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a Malatyalılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’nın Malatya aşkını yüreğinde taşıyan bir başkanı var”
Arslantepe buluşmaları kapsamında Gastronomi programı için etkinliklere katılmak üzere Malatya’ya gelen ve defileyi takip eden program sunucusu ve yazar Asuman Kerkez, “ Bir şehrin sahip olduğu kültürel, gastronomik ve coğrafi özellikleri o şehrin kaderini belirliyor. Malatya bu anlamda çok şanslı. Gastronomi yani benim alanımda meyve, sebze çeşitliğinden tutunda yemek çeşitliliği ve kültürel anlamda bunun altyapısı müthiş. Arslantepe’yi anlatmak için araştırırken makalelerde hayran oldum. O dönemde çağdaş hiçbir toplumda olmayan sistemlerin kurulması, tahıl işlemenin, depolamanın, devlete ve medeniyete ait olan izleri ben anlattıkça da hayran oldum. Bazı şehirler var çok şanslı ama onların aşkını yüreğinde taşıyan bir idareci olmadığı sürece bu şansı maalesef ortaya çıkaramıyor. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’ın müthiş bir Malatya aşkı var. İyi insanlarla, kalifiye insanlarla beraber çalıştığınız zaman bunu ortaya koyabiliyorsunuz. Ahmet Giray beyin güzel çalışmasına ben bugün Türkiye’de gastronominin de içinde olduğu bir oluşumun ne kadar kaliteli olabileceğini gördüm. Çok heyecanlandım ve umutlandım. Bence içerisinde sanatın da olduğu bu çalışma bütün Türkiye’ye örnek olmalı” şeklinde konuştu.

Yabancı ülke diplomatları defileyi ilgiyle takip ettiler
1719 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya’nın fethinin 920’nci kurtuluş yıldönümü kapsamında yapılan etkinliklere katılan yabancı ülke diplomatları programlar kapsamında yapılan etkinlikleri beğendiklerini ve Malatya ile birlikte Arslantepe’nin tanıtımına festivalin büyük katkı sağladığını dile getirdiler.
Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesinin çok güzel olduğunu ifade eden diplomatlardan İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand , “ Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a büyükelçileri programlara davet ettiği için teşekkür ediyorum. Malatya’nın her yerde tanınması için yapılan bu programları biz çok beğendik. Malatya’nın uluslararası alanda tanıtılması için Malatya çok büyük bir kapasiteye sahip. Özellikle kültürel, tarımsal ve ekonomik olarak büyük bir kapasiteye sahip. Zannediyorum ki bu program Arslantepe’nin uluslararası alanda tanıtılması için iyi olmuştur. Yapılan defile de Arslantepe’nin tanıtılması için çok güzel organize edilmiş ve yapılmış. Sayın Başkana ve Malatya halkına teşekkür ediyorum” dedi.
Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan ise “ Defile tek kelimeyle mükemmeldi. Çok kısa sürede güzel bir organizasyon yapılmış. Hem Malatya’nın tanıtılması hem de defilenin tanıtılması açısından güzel bir organizasyondu. Sayın Başkana teşekkür ederiz. Hem kültürlerin değişimi, hem ticari anlamda, ilişkiler anlamında güzel bir organizasyon yaptılar. Arslantepe’yi ziyaret etmek için bizleri Malatya’ya davet etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arslantepe’yi görmek bizim için onur oldu. Arslantepe sayesinde yeryüzünün en eski merkezini görmüş olduk” şeklinde konuştu.
Güney Sudan Büyükelçisi Majokguandong Theıp’de, "Malatya’ya fırsatlar şehri diyebiliriz. Malatya öncelikle tarihi bir alan, tarihi bir yer. Ayrıca moda olarak yeri olduğunu gördük. İnsanlar çok yaratıcoluşturucu gelecektir. Defile için de herkese teşekkür etmek istiyorum. Tarihle modernliği defileyle birleştirmiş oldular” açıklamasında bulundu.
Defileyi izlemek için Yeni Kongre ve Fuar Merkezi’nde bulunan katılımcılar daha sonra, Arslantepe kazı alanında çıkarılan seramik, mühür, kılıç gibi bulguların replikalarının hazırlandığı sergiyi de gezdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt'taki sokak konserlerinde renkli görüntüler Çınar: “Sokak konserlerimizi güzel bir finalle taçlandırdık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'taki sokak konserlerinde renkli ...
Gaziler Günü, Arguvan’da da kutlandı
YEREL HABERLER Gaziler Günü, Arguvan’da da kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü Darende’de de kutlandı
YEREL HABERLER 19 Eylül Gaziler Günü Darende’de de kutlandı
TOKİ bölgesine ‘pazar yeri’ müjdesi
YEREL HABERLER TOKİ bölgesine ‘pazar yeri’ müjdesi
“Atıksız Bir Dünya” için gençlerden örnek hareket
YEREL HABERLER “Atıksız Bir Dünya” için gençlerden örnek hareket
Rektör Kızılay: “Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu harfiyen uygulanıyor”
YEREL HABERLER Rektör Kızılay: “Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu harfiyen ...
Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Kızılay’dan öğrencilere okul hediyesi
YEREL HABERLER Kızılay’dan öğrencilere okul hediyesi
Malatya Park AVM’de Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik söyleşisi
YEREL HABERLER Malatya Park AVM’de Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik ...
Ünlü sanatçı Alpay’ın acı günü
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Alpay’ın acı günü
“Hazreti Hamza Cami” nin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER “Hazreti Hamza Cami” nin temeli törenle atıldı
Şehit Akyüz’ün ismi polis merkezine verildi
YEREL HABERLER Şehit Akyüz’ün ismi polis merkezine verildi
22 üniversiteden 51 akademisyenin katıldığı foto akademi sergisi açıldı Gürkan: ”Tarihteki birliktelik bizi bir araya getiriyor”
YEREL HABERLER 22 üniversiteden 51 akademisyenin katıldığı foto ...
1. Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER 1. Uluslararası Arslantepe Bilimsel Araştırmalar ...
AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi’deki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER AK Parti mahalle başkanları, Battalgazi’deki ...
Yüksekten düşerek yaralanan hastanın imdadına hava ambulansı yetişti Hava ambulansıyla hayata tutunan hasta: “Devletimize, sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum, 20 dakika sürmedi hastaneye geldik”
YEREL HABERLER Yüksekten düşerek yaralanan hastanın imdadına hava ...
Jandarma’dan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan kenevir operasyonu
Tıbbiyelilerde beyaz önlük heyecanı
YEREL HABERLER Tıbbiyelilerde beyaz önlük heyecanı
Malatya'da ticari araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da ticari araç içerisinde silahlı saldırıya ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih ...
İrfan Buz: "Bize yakışmayan goller yedik"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "Bize yakışmayan goller yedik"
Atılay Canel: "Biz böyle galibiyet istemiyoruz"
YEREL HABERLER Atılay Canel: "Biz böyle galibiyet istemiyoruz"
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 4 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.