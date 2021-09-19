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Yyöresel yemek ve ürünler sergilendi Gürkan: “İlçelerimizin katıldığı gastronomi buluşması UNESCO için altyapı hüvviyetinde”

İHA

Yyöresel yemek ve ürünler sergilendi Gürkan: “İlçelerimizin katıldığı gastronomi buluşması UNESCO için altyapı hüvviyetinde”

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 13 ilçe kadın kooperatiflerinin de katıldığı ‘Gastronomi Workshop’ Yöresel Ürünler Pazarının bulunduğu alanda gerçekleştirildi.
Sümer Park Yöresel Ürünler Pazarının içerisinde gerçekleştirilen 13 ilçe kadın kooperatiflerinin de katıldığı ‘Gastronomi Workshop’ta bir birinden özel yemekler ile yöresel ürünler sergilendi. Gastronomi Workshop’a, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Garnizon Komutanı Tüm General Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yabancı ülke diplomatları ve festivale katılan sanatçılar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
‘Gastronomi Workshop’ta değerlendirme konuşması yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın kültürel ve sanat anlamında dolu dolu etkinlikler yaşadığını söyledi. Başkan Gürkan, “Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları’nı Cuma günü başlattık. Aynı zamanda bu Malatya’nın fetih günüdür. Fetih günü olması sebebiyle hem fetih gününü kutlamak hem de tarihi arkeolojiler ve sanatla ve gastronomi ile milletimizi, insanlarımızı ve hemşerilerimizi buluşturmak amacıyla başlattığımız sosyal ve kültürel bir etkinlik. Malatya üç gündür dolu dolu sanat yaşıyor, kültür etkinlikleri yaşıyor, gastronomi etkinlikleri yaşıyor. 13 ilçe kadın kooperatiflerimizin bulunduğu stantlarda herkes kendi ilçelerine ait mutfak tadımlıklarını alanda sergiliyorlar. Gayet cömert ve nezaketli davranıyorlar. Hem şehrimizin gastronomi anlamındaki yemek kültürünün tanıtılması noktasında, yemek çeşitlerinin tanıtılması noktasında ve ağız tadının buluşturulması noktasında önümüzdeki süreçte vegan mutfağına müracaat ettiğimiz UNESCO Kültürel mirası tarafından tescil edilmesi noktasına gastronomi dalındaki müracaatımızın da bir alt yapı hüviyetinde olacak. Bu çalışmalarımızın Malatya ve Malatya insanımıza ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hakikaten Malatya üç gün süresince kültürel ve sosyal etkinlikler noktasında dolu dolu bir atmosfer yaşıyor. Aynı zamanda Malatya’nın tarihi ile ilgili, kültürü ile ilgili gelenekleri ile ilgili ve Arslantepe ile ilgili sempozyumların, konferansların, panellerin düzenlenmiş olması ve yine defilede denim kumaşlarda Arslantepe mühürlerinin ve figürlerinin kullanılarak güzel bir defile yapılması hakikaten Türkiye’de ses getirecek güzel kültürel ve sosyal etkinliklerdir. İnşallah bunları önümüzdeki yıl daha geniş spektrumlu ve Türkiye ve dünyaya mal edilecek formatta yapacağız. Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.
Gastronomi Worshop açılışına ayrıca YUCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, gezi programı sunucusu Asuman Kerkez ve İstanbul İstinye Üniversitesi Öğr. Gör. Chef Haldun Tüzel, Migros Head Chef Umut Reçber ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muzaffer Yılmaz da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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