Arapgir’de trekking keyfi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından başlatılan “Fırat Turu” Projesi kapsamında Malatya’ya gelen turistlerin altı günlük tur programlarının beşinci gününde Arapgir’de düzenlenen trekking turuna Malatya Valisi Aydın Baruş da katılım sağladı.

FKA tarafından Fırat Turu Projesi öncesinde doğakent entegre turizm rotalarının oluşturulması çalışmaları kapsamında Malatya ve Elazığ illerinde yürüyüş rotaları belirlenerek turistlerin gideceği patikalarda iyileştirmeler ve işaretlemeler yapıldı. Proje kapsamında Düş Patikası Turizm tarafından düzenlenen trekking turuna Antalya ve İstanbul’dan Malatya’ya gelen turistler altı günlük programla, Darende ilçesinde Tohma Kanyonu, Somuncu Baba Külliyesi ve Günpınar Şelalesi, Akçadağ ilçesinde Levent Vadisi Tümülüsleri ile Levent Vadisi Seyir Terası, Arapgir ilçesinde ise Kutanlı Peri Pacaları, Roma Yolu, Onar Köyü, Üzüm Bağları, Sülüklü Göl, Eskişehir Vadisi, Kaya Arası Kanyonu, Meydan Köprüsü, Roma Köprüsü, Peri ve Göz gibi tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde barındıran bölgelerde trekking gerçekleştirdiler.

Programın beşinci günü turistlere Malatya Valisi Aydın Baruş, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ve Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman da eşlik etti.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Baruş, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'ni kapsayan TRB1 Bölgesindeki turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla başlatılan Fırat Turu Projesi kapsamında Malatya’ya gelen ilk trekking tur kafilesiyle birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Baruş, Malatya’nın doğası, tarihi ve turistik mekanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, “İlimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarda bulunuyor. Bu yüzden çok sayıda tarihi eseri içerisinde barındırıyor. Ayrıca kendine has doğasıyla trekkingseverlerinde güzel vakit geçireceği rotalarımız bulunuyor. Proje kapsamında ilimize gelen misafirlerimize biz de bu gün eşlik ettik. Kutanlı Peri Bacaları ve Sultan Murat Yolunu içerisinde barındıran rotada doğal güzellikler içerisinde çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Dağ keçilerini gördük. Misafirlerimizle birlikte güzel bir gün geçirdik. İnşallah bölgemize olan ilgi yapılan çalışmalarla daha da artacaktır. Ajansımızı da bu güzel projeyi başlatmış olmalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu da ajans olarak TRB1 Bölgesinin kalkınmasına yönelik yaptıkları çalışmaların yanında bölgenin turizminin gelişmesine yönelik son yıllarda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çalışmalardan bir tanesinin de Fırat Turu Projesi olduğunu ifade eden Yoğunlu, şöyle konuştu:

“Paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz projemiz tur firmalarından çok ilgi gördü. Çok sayıda başvuru aldık. Bu günde bu firmalarımızdan biri olan ve başvurusu başarılı bulunarak ilimize gelen Düş Patikası Turizm firmasıyla birlikte bizlerde Valimiz Aydın Baruş’un da katılımıyla Arapgir ilçemizde doğa yürüyüşündeyiz. Firmamız ajansımızın projesi kapsamında Malatya’ya gelen ilk trekking turu olma özelliği taşıyor. Bulunduğumuz kadim topraklar hem tarihi hem de doğasıyla çok önemli topraklar. Valimizin öncülüğünde paydaşlarımızla birlikte bölgemize, ilimize daha fazla yerli ve yabancı turisti çekmeyi hedefliyoruz. Valimiz Aydın Baruş’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise Malatya’nın çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade etti.

Şişman, il kültür ve turizm müdürlüğü olarak Malatya’nın turizm potansiyelinin artırılması noktasında yapılacak her çalışmaya destek verdiklerini belirterek, “Bizde kurum olarak Fırat Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan Fırat Turu Projesine her türlü desteği verdik vermeye devam edeceğiz. Bölgemiz ve ilimiz için çok önemli bir proje. İnşallah hep birlikte Malatya’yı turizm noktasında daha yukarı seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.

Tur kapsamında gelen ziyaretçilerde Malatya’yı çok beğendiklerini ifade ederek, altı gün boyunca Ajansın çalışmaları kapsamında belirlenen turizm rotalarında trekking yaptıklarını belirttiler.

Kendileri için farklı bir deneyim olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Malatya’nın kendine özgü bir doğası olduğunu belirterek, burada doğa ve tarih yürüyüşünü birlikte gerçekleştirmenin keyfini yaşadıklarını anlattılar.

Suceyin Köyünde başlayan beşinci günü yürüyüş rotası Sultan Murat Yolu, Sugeçti Köyü ve Kutanlı Peri Bacalarının bulunduğu bölgelerden geçildikten sonra Roma Köprüsünde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.