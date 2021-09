Battalgazi’de bisiklet turu

Battalgazi Belediyesi, 2021 yılı “Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Pedalla Yeşile Yön Ver’ adlı bisiklet turu ve fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında Dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında “Pedalla Yeşile Yön Ver” adlı bisiklet turu ve fidan dikimi etkinliği düzenledi. ‘Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla farkındalık oluşturmak için bisiklet turu etkinliğine; Malatya Bike Team Topluluğu üyeleri, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve yüzlerce bisiklet sever katıldı. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş, bisiklet sürerek farkındalığa dikkat çekti. Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde başlayan etkinlik, İspendere Şifalı İçmelerinde son buldu. Bisiklet severler, ‘Türkiye genelinde yanan ormanlarımız değil ciğerlerimizdir’ diyerek, yangınlarda yok olan her orman için İspendere Şifalı İçmelerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

‘Pedalla Yeşile Yön Ver’ programının açılışına; AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Dernek Başkanı Mustafa Ekici ve çok sayıda bisiklet sever katıldı.

Ekici: “Battalgazi’de güzel bir organizasyona imza atıldı”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Dernek Başkanı Mustafa Ekici, “1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle, İspendere Şifalı İçmeleri’ne pedal çevireceğiz. Battalgazi’de güzel bir organizasyona imza atılmakta. Teşekkür ediyoruz. Malatya’daki bisiklet severler olarak, bizler bu tür etkinlikler içerisinde seve seve yer alıyoruz. Başta Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin ayağına sağlık” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder: “Tüm vatandaşlarımızı harekete davet ediyoruz”

Malatya’da herkesi harekete davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’de her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyoruz. Bu yıl da çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın alternatif ulaşım metotlarına yönelmelerini istiyoruz. Hareketli olmak iyidir. Hareketin olduğu yerde berekette vardır. Özellikle sağlıklı bir yaşamı bilinçlendirme noktasında, bu tür aktivitelerin yapılmasını önemsiyoruz. Türkiye’de yaklaşık bir ay önce ciğerlerimiz yandı. Ormanlarımız yok oldu. Pedal çevirerek yeşile yön verme etkinliğimize katılan tüm bisiklet severler, hem pedal çevirdiler hem de fidan dikimi gerçekleştirdiler. Malatya’daki tüm vatandaşlarımızı harekete davet ediyorum. Motorsuz araçları kullanmaya özen gösterelim. Hem trafiğin hem de doğanın kirlenmesinin önüne geçeriz. Bu etkinliğin anlam bulmasını insanlarda farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Milletvekili Çakır: “İnsan ve çevre sağlığına karşı bisiklet öneriyoruz”

Battalgazi Belediyesi’nin çok anlamlı bir etkinliğe öncülük ettiğine dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Öncelikle böylesine anlamlı bir etkinliğe öncülük eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Bisikletin insan sağlığına ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda insanlarımız çok hareketsiz kalıyor. Özellikle uzmanlar, bisiklet sporunu çok öneriyor. Bisiklet sporuna sadece spor olarak bakmamak gerek. Sağlık ile birlikte kent içi ulaşım içinde önemli bir yer tutuyor. Bizlerde insan sağlığına, çevre sağlığına ve kent sağlığına karşı bisikleti öneriyoruz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

