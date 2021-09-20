Yeni Malatyaspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Yeni Malatyaspor’da, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Sarısiyahlı ekip son haftalarda istenen sonuçlar ile sahadan ayrılamadı. Son iki haftada deplasmanda Beşiktaş’a 30, evinde ise Karagümrük’e 43’lük skorlarla boyun eğen Doğu Anadolu ekibi ligde 5. haftanın tamamlanması ile birlikte 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 11. sırada kendine yer buldu.

Yeni Malatyaspor, salı günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçında sahadan 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli devam etmek istiyor.

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