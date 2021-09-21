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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 2 kilo kubar esrar ele geçirildi

İHA

Malatya'da 2 kilo kubar esrar ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekipleri bir ev ve bahçesinde yaptığı aramada 2 kilo 120 gram kubar esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesinde, bir şahsın bahçesinde yasadışı kenevir ekimi yaparak, kubar esrar elde ettiği duyumu alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahsın bahçesinde ve evinde yapılan arama sonucunda, 2 kilo 120 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Konu ile ilgili bir kişi şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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