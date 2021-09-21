Malatya'da 2 kilo kubar esrar ele geçirildi

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Malatya’da jandarma ekipleri bir ev ve bahçesinde yaptığı aramada 2 kilo 120 gram kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesinde, bir şahsın bahçesinde yasadışı kenevir ekimi yaparak, kubar esrar elde ettiği duyumu alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahsın bahçesinde ve evinde yapılan arama sonucunda, 2 kilo 120 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir kişi şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.

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