Yaralı şahine jandarma şefkati

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Malatya’da yaralı olarak bulunan şahin, Jandarma görevlileri tarafından veterinerde tedavi ettirildi.

Doğanşehir İlçesi Elmalı Mahallesi’nde Jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarında yaralı şahin kuşu görüldü. Yaralı olarak bulunan hayvan, Jandarma görevlileri tarafından veterinerde tedavi ettirildi.

Tedavisi yaptırılan yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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