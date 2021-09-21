Başkan Güder, gazilerle bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz ve dernek üyelerini ziyaret ederek, üstün vefa ve cesaret örneği gösteren tüm gazilerin Gaziler Günü’nü kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ile birlikte Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz ve dernek üyelerini ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Cengiz ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Güder, üstün vefa ve cesaret örneği gösteren tüm gazilerin Gaziler Günü’nü kutladı.



“Gazi ve şehit ailelerine yaklaşımınız takdire şayandır”

Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, “Bizi yalnız bırakmadığınız için, bu güzel günümüzü bizimle paylaştığınız için Allah sizden razı olsun. Başkanımızın gazi ve şehit ailelerine yaklaşımınız takdire şayandır. Bu herkes tarafından kabul görmüştür. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bizler başkanımızı seviyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Geçtiğimiz günlerde ilçedeki yatırım ve hizmetlerini yakından tanıma fırsatı bulduk. Battalgazi’de yaşayan vatandaşlarımız çok şanslılar. Çalışkan ve mütevazi bir başkana sahipler. Uzun yıllar Battalgazi’ye hizmet etmeniz en büyük dileğimizdir” şeklinde konuştu.



“Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bu sizlerin sayesinde”

Türk milletinin özgürce yaşayabiliyor olmasını, gazilere ve şehitlere borçlu olduğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gaziler günü nedeniyle Muharip Gaziler Derneğimizi ziyaret ettik. Gazilerimizi böyle dinç ve dinamik görünce hakikaten bizlere de bir enerji geliyor. Şehitlik ve Gazilik, Yüce Rabbim ve Peygamberimiz tarafından övülmüş mertebelerdir. Sizler her türlü ilgiyi, sevgiyi, şefkati hak ediyorsunuz. Sizlerin emrindeyiz, hizmetindeyiz bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizleri Aziz Milletimizin onur, şeref abideleri olarak görüyoruz. Bu topraklar, her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, aziz mübarek bir topraktır. Aziz Milletimizin bu topraklarda kalıcı olmasının sağlanmasında sizlerin emeği çok büyük. Özellikle Türkiye’miz son dönemlerde savunma sanayisinde yaptığı yatırımlarla dünyada sayılı ülkeler arasına girmiştir. Bu mücadele de şehitlerimiz başta olmak üzere gazilerimizin büyük emekleri var. Geçmişimizi unutmamamız ve unutturmamamız gerek. Ona göre kendimizi geleceğe hazırlamamız lazım. Özellikle gazilerimizi, gençlerimiz ile buluşturmamız lazım. Gazilerimiz, gençlerimize geçmişimizi anlatması lazım. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde bir yandan ilçemizi güzelleştirmeye devam ederken diğer yandan Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerimizin temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Peygamber efendimize inşallah komşu olurlar. Kahraman gezilerimize de huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Güder, Cengiz ve dernek üyeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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