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Malatya’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 10.31’de Yeşilyurt ilçe merkezli 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yüksek katlı binalarda etkili hissedilen ve kısa süren Malatya’da meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.

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