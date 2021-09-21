Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Demir Gurup Sivasspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 beraberlik ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sivasspor sağ kanattan topla buluşan Pedro Henrique'nin ceza sahasına çevirdiği topu defansta Sadık, son anda ayak koyarak uzaklaştırdı.

22. dakikada ev sahibi takımda ceza yayı üzerinden Adem Büyük’ün pasıyla topla buluşan Mallan'ın sert vuruşunda kaleci Muammer topu son anda kornere çeldi.

28. dakikada konuk ekip Sivasspor’da defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Adem Büyük, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak konuk ekibin kalecisi mutlak gole izin vermedi.

30. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanatta gelişen atakta Tetteh, ceza sahası çaprazından buluştuğu topu bekletmeden kaleye vurdu, top kaleci Muammer’den kornere gitti.

36. dakika da Sivasspor’da ceza alanına gönderilen topla buluşan Kayode’nin sert vuruşuında kaleci Ertaç, gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa xx, Wallace xx, Sadık xx, Hadadı x, Ndong xx, Aabıd x, Mounır xx, Mallan xx, Adem xx, Tetteh x

Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman, Mert, Haqı Osman, Walter, Semih, Hafes, Muhammed, Kubilay

Teknik Direktör: İrfan Buz

Demir Grup Sivasspor: Muammer xx, Ahmet x, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan x, Fajr xx, Pedro Henrique xx, Jorge Felix xx, Gradel xx, Kayode xx

Yedekler: Ali Şaşal, Yatabare, Sefa, Camara, Erdoğan, Kerem, Fredrık Stensoe Ulvestad, Azubuıke, Ziya, Mehmet,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.