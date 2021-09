Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)-Süper Lig'in 6'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

RIZA ÇALIMBAY: AMACIMIZ GEÇEN SEZONKİ GİBİ YİNE AVRUPA KUPALARINA KATILMAK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu kaydederek, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk. Futbolda her maçı galibiyet diye düşünüyoruz ama maalesef tersi oluyor. Bugün tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı. Ona göre mücadele ettik. Maçın ilk yarısına baktığınızda hakikaten çok güzel pozisyonlar yakaladık kontra ataklarla ve hepsinde maalesef son paslarımıza dikkat edemediğimiz için de o pozisyonları kaçırdık. Ama ikinci yarı başladığında yine biz oyundan kopmadık. Kopmadan mücadeleye devam ettik. En sonunda çok güzel bir golü bulduk. Şimdi bizim üstümüzde bir stres vardı zaten takımımızda. 5 maçlık bir gerginlik vardı, onu bir an önce atmamız gerekiyordu. Onu attık, şimdi bundan sonra daha rahat, daha kendine güvenli maçlar oynayacağımıza inanıyorum. Bugün hem Malatya takımı olsun, hem biz olalım gerçekten güzel bir lig maçı oldu, çok güzel mücadele oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Kimse beraberliği düşünmedi. Maça da gelenler için zevkli güzel bir maç oldu. Biz kazandığımız için mutluyuz. Bizim için bu çok önemliydi. Bizim için dönüm maçıydı bu. Bundan sonra daha dikkatli oynayacağız çünkü biz bundan önce hem Avrupa Kupaları oynadık, hem lig oynadık. Herkesten önce sezonu açtık, herkesten daha fazla maç oynadık. Ondan sonra yorgunluk, sakatlıklar bayağı bir çoğaldı. O çalkantılı dönemi yavaş yavaş atlatıyoruz. Şimdi önümüzde Karagümrük maçı var, arkasından Beşiktaş maçı var ve arkasından da ara var. Bu ara bizim için çok iyi olacak. Hem sakat arkadaşlarımız gelecek, hem de biraz daha çalışacağız. Arkadaşlarımız da dinlenecek ve ondan sonra da ligin yoğunluk temposuna başlayacağız. Bütün amacımız geçen sezon ki gibi yine Avrupa Kupaları'na katılmak. Tek düşüncemiz o. onu da yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

İRFAN BUZ: ANTALYA'DA OYNAYACAĞIMIZ MÜSABAKADA CEVAP VERECEĞİZ

Öznur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da, önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk. Tabii ki üzgünüz. Özellikle ilk devre daha üstün oynayan taraf Yeni Malatyaspor´du. Pozisyonlarımız vardı. Genel anlamda müsabakaya bakıldığında golü atan kazanır havası vardı müsabakada. Her iki tarafta mücadele etti. Bizim de direkten dönen bir topumuz var. Orada golü bulmuş olsaydık daha evvel de sanırım müsabakayı biz kazanırdık. Ancak futbolun içerisinde olan şeyler. Rakibimiz bizim duran bir topta adam paylaşımında sıkıntı yaşadığımız o zamana kadar sıkıntı yaşamadığımız pozisyonda orada maalesef 3 tane oyuncu boştu. Golü attılar ve müsabakayı kazandılar. Şimdi bizim için önemli olan hemen bir reaksiyon göstermek. Cumartesi günü Antalya'da oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp orada cevabı vermek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

