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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor basınının sorunları masaya yatırıldı

İHA

Spor basınının sorunları masaya yatırıldı

Süper Lig takımları Yeni Malatyaspor ile Sivasspor maçı için Malatya’ya gelen Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) yöneticileri, spor alanında görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek, sorunlar konusunda istişarede bulundu.
TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, TSYD Sivas Şubesi Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ateş ile Abdullah Yiğit, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD Malatya Temsilciliğini ziyaret ettiler. Sivas ve Malatya’daki pandemi kurallarının tartışıldığı ziyarette, spor alanında görev yapan basın mensuplarının sıkıntıları ve neler yapılabilir konusunda istişarelerde bulunuldu.
TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan “TSYD olarak Malatya’nın şube olması için her türlü desteği veriyoruz. Malatya, şube olarak daha önemli hizmetler verecektir. Malatya Temsilcilik olmasına rağmen önemli hizmetler vermeyi başarmıştır” dedi.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, konuklara Malatya kayısısı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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