Bir araçtan 10 litre sahte alkol ele geçirildi

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Malatya’da, bir araçta bulunan 2 şahıstan 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, İstiklal Mahallesi’nde bir araçta bulunan 2 şahıstan 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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