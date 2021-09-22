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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FKA’dan 9 projeye destek

İHA

FKA’dan 9 projeye destek

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (TemmuzAğustos dönemi) değerlendirme sonuçları açıklandı.
İlgili dönem içerisinde teslim alınan toplam 15 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 9 adet proje başvurusu başarılı bulundu. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusaluluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu yıl önceki yıllara göre ilk kez özel sektörden de paydaşların programa başvuru yapabildiklerinin altını çizen Yoğunlu, yaptıkları değerlendirme sonucunda başvurusu başarılı bulunan özel sektör firmalarına rekabet güçlerine katkı sağlayacak danışmanlık ve eğitim desteği sağlandığını ifade etti. Yoğunlu, programın imalat sanayi, turizm ve tarım alanında faaliyetlerini sürdüren işletmelerin özellikle kurumsallaşma, yönetim, verimlilik ve markalaşma alanlarında gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti. 700 bin TL bütçe tahsis edilen 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye KDV dâhil en fazla 50 bin TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanacağını dile getiren Yoğunlu, “Başvuru sonuçlarının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yoğunlu, başvuru sahiplerinin sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.
TemmuzAğustos döneminde başarılı bulunulan projeler şunlar:
"Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge MüdürlüğüKorunan Alanlarda Drone Gözleri. Ilsan Tekstil San. Tic. ve A.Ş İşletmenin Temiz Üretim Etüdünün Yapılması ve Sonuçlarının Rapor Edilmesi. Bingöl İl Aile ve Sosyal Hizmetler MüdürlüğüGönüllere Dokunabilmek İçin Gelişiyorum. Bingöl İş Kadınları DerneğiGüçlü Kadın Güçlü Bingöl. Bingöl ÜniversitesiBingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Akreditasyonu. Sınırlı Sorumlu Battalgazi’nin Kalbi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme KooperatifiKadın Eli Toprakta. Battalgazi Belediye BaşkanlığıArslantepe Höyüğü ve Battalgazi İlçesi Destinasyon Yönetimi Planı. Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf OdasıKurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde Sosyal İnovasyon Kültürünün Geliştirilmesi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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