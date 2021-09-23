Yeni Malatyaspor’dan 5 sezonun en kötü başlangıcı

Süper Lig’de 5 sezondur mücadele eden Yeni Malatyaspor, 6 maçta 6 puan toplayarak en başarısız lig başlangıcını 20212022 sezonunda yaşadı.

Süper Lig’de 5. sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, 20212022 sezonuna sahasında 51’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlamıştı. Malatya temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda Göztepe’yi 10 yenerek ilk galibiyetini, ligin üçüncü haftasında da sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 20 yenerek ikinci galibiyetini almıştı. İki maç üst üste sahadan galibiyetle ayrılan sarısiyahlılar, milli aranın ardından konuk olduğu Beşiktaş’a 30 mağlup oldu. Bir sonraki hafta evinde Fatih Karagümrük karşısında 20 öne geçmesine rağmen müsabakayı 43 kaybederek hayal kırıklığına yol açan Yeni Malatyaspor, 4 gün sonra yine sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'a da 10 yenilerek kötü gidişatına devam etti. Ligde oynadığı 6 maçta 6 puan toplamayı başarabilen sarısiyahlılar, Süper Lig’de en başarısız sezonunu yaşıyor.

Yeni Malatyaspor; 20202021 sezonun ilk 6 haftasında 8 puan, 20192020 sezonun ilk 6 haftasında 7 puan, 20182019 sezonun ilk 6 haftasında 10 puan ve 20172018 sezonun ilk 6 haftasında 7 puan toplamıştı.

Lige istikrarsız başlangıç yapan Doğu Anadolu ekibinden taraftar, Antalyaspor maçından 3 puan bekliyor.

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