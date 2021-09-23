Tetteh’den 5 maçta 3 gollük performans

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Yeni Malatyaspor’un başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, 5 maçta 3 gol atmayı başararak takımının en skorer ismi oldu.

Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki başarılı forveti Tetteh, geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 20212022 sezonuna istikrarlı başlayan Tetteh; Göztepe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6 müsabakada 7 gol bulan Doğu Anadolu ekibinde, 3 kez fileleri havalandıran Tetteh’i 2 gol ile Adem Büyük takip ediyor.

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