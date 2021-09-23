Tombalacılara baskın: 51 şahsa ceza

Malatya’da, ruhsatsız iki işyerinde tombala oynayan 51 şahsa toplam 68 bin 136 TL idari para cezası uygulandı. Daha önceden de bu iş yerlerinde kumar oynatıldığı için mühürlendiği, ancak mühür fekki yapılarak iş yerlerinin açıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi ve Saray Mahallesinde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız iki işyerinde tombala oynandığı polise ihbar edildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, sözü edilen adrese yapılan baskında, toplam 51 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden toplam 68 bin 136 TL idari para cezası uygulandı. Kumar parası olan 400 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci iki ayrı şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer İmkân Sağlamak ve Mühür Fekki'nden dolayı adli işlem yapıldı.

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