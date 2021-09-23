Malatya'da üniversite sanayi iş birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da üniversite sanayi iş birliği

İHA

Malatya'da üniversite sanayi iş birliği

Malatya'da üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerilerin gelişmesini sağlamak, staj, iş imkanı sunulması amacıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve bir tekstil fabrikası arasında protokol ömzalandı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Tekstil Fabrikasının Müdürü Numan Nusretoğlu arasında protokol imzalandı.
Üniversite öğrencilerine staj imkânları ve iş fırsatları oluşturmak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla imzalanan protokol ile piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, bilgi ve deneyim yönünden sektör ile eğitim kurumlarının eşgüdümünün sağlanması hedefleniyor.

“3+1 eğitim modeli uygulanacak”
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Fetih Tekstil arasında iş birliğini güçlendirmek ve MTÜ öğrencilerinin sanayiye iş gücü olarak katılımının sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen protokolle, MTÜ’nün Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerine 3+1 eğitim modeli (İş yeri eğitimi uygulaması) ile fabrikada 16 hafta staj imkânı, öğrencilere verilen iş yeri eğitim uygulaması sonrası İŞKUR kapsamında 6 aylık, devamında da iş yerinin belirleyeceği şartlara uygun adayların kadroya alınması sağlanacak.
MTÜ ile Fetih tekstil arasında karşılıklı seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar yapılmasını da kapsayan protokol kapsamında MTÜ’ye bağlı Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programını tercih eden 10 öğrenciye de 500 TL öğrenim bursu da verilecek.
Protokolu değerlendiren MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, üniversite sanayi İşbirliğini desteklediklerini ifade ederek, iş birliği protokolü ile Türkiye ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan üniversite, sanayi İş birliğini geliştirmek, öğrencileri inovasyona teşvik etmek, rekabetçiliği güçlendirmek, üniversite ve sanayi arasındaki bilgi alışverişini sağlamak, bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, söz konusu iş birliğini il bazında güçlendirmek ve yaygınlaştırmak hedefinde olduklarını belirtti.

“Hedefimiz nitelikli iş gücü imkanlarını arttırmak”
Karabulut gerçekleştirilen protokol ile üniversite sanayi iş birliğinin güçlenmesiyle, nitelikli iş gücü imkanlarının artacağını belirterek, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her zaman kaliteli eğitimi hedefliyoruz, bilimin, akademik çalışmaların üretime ve uygulamaya dönüşmesini, halkın hizmetine sunulmasını misyon ve vizyon olarak belirledik. Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir sistemle mümkün olmaktadır. Bu kapsam da üniversitesanayi iş birliği konusunda yapılabilecek ve uygulanabilecek her türlü projede Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Karabulut konuşmasını, “Sanayi ve üniversitelerin birlikte çalışmalarıyla bilgi ve üretim anlamında daha verimli çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bunun için de hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi çağın gereksinimlerine göre yetiştirmek ve nitelikli mezunlar olarak geleceğe hazırlama konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokol de bu adımlardan sadece bir tanesi, hedefimiz ülkemizin kalkınma hamlesine ve hedeflerine katkılar sunmaktır” sözleriyle bitirdi.

“Bilgi, sahada kullanıldığında değere dönüşür”
Bilgiyi temsil eden üniversiteler ile sahayı temsil eden sanayi kuruluşları arasında kaçınılmaz bir birliktelik olduğunu ifade eden Fetih Tekstil Fabrika Müdürü Numan Nusretoğlu,” Buna yönelik çalışmalar söylem olarak hep vardı ama niteliğinin artması son dönemlerde olmaya başladı. Eskiden 2030 günlük staj süreleri dönemsel çalışmalara döndü, müfredat konusunda sanayi kuruluşlarından fikirler alınmaya başlandı ve kuruluşlar da arge çalışmaları, problem çözümleri ve oluşturuculuk için üniversitelerden danışmanlık almaya başladılar. Üniversitelerin belli bölümlerinin organize sanayilerinde olmaya başlaması ile fiziksel yakınlık avantajı her iki taraf için de fayda üretmeye başlamış oldu” dedi.
Bölge de tekstilin önemine değinen Nusretoğlu, “Malatya özelinde baktığımızda binlerce çalışanı olan konfeksiyon üreticileri şehri ister istemez doğal bir tekstil kente dönüştürdü. İstihdam katkısı açısından en önde yer alan hazır giyim üretim sektöründe oluşan rekabet koşulları, kuruluşların mali unsurlar içeren verilerle birlikte nitelikli personel ihtiyacına öncelik vermesini gerektirdi. Bilgiyi üniversiteden alıp, sahada kullanmayı öğretmeyi amaçlayan protokolün temel dayanak noktası da buradan gelmektedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tekstil Bölümü ile yapmış olduğumuz bu protokol, Fetih Tekstil adına hem insana hem de bilgiye yapılmış bir yatırım olarak ön plana çıkacaktır.” ifadelerine yer verdi ve “Bu birlikteliğin öncüleri olan Genel Müdürümüz Sayın İshak İhsan Kısacık'a ve üniversitemiz rektörü Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a katkılarından dolayı Fetih Tekstil adına teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annelere uyuşturucunun zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Annelere uyuşturucunun zararları anlatıldı
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Malatya'da etkinlikler kutlanıyor
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Malatya'da ...
Tombalacılara baskın: 51 şahsa ceza
YEREL HABERLER Tombalacılara baskın: 51 şahsa ceza
Tetteh’den 5 maçta 3 gollük performans
YEREL HABERLER Tetteh’den 5 maçta 3 gollük performans
Aracıyla çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Aracıyla çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücü ...
Malatya'da ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Malatya'da ilkokul öğrencilerine kırtasiye desteği
Yeni Malatyaspor’dan 5 sezonun en kötü başlangıcı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan 5 sezonun en kötü başlangıcı
Yeşilyurt'ta üniversiteli gençlere yurt desteği Başkan Çınar: “Üniversiteli öğrencilerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta üniversiteli gençlere yurt ...
AK Partili Tüfenkci’den yurt açıklaması
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’den yurt açıklaması
Dağdeviren’e şampiyon eldivenler hediye
YEREL HABERLER Dağdeviren’e şampiyon eldivenler hediye
Malatya'da güvenlik görevlilerine seminer
YEREL HABERLER Malatya'da güvenlik görevlilerine seminer
Uyuşturucuya sıkı takip
YEREL HABERLER Uyuşturucuya sıkı takip
Kaymakam Kılıç’tan pazar denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Kılıç’tan pazar denetimi
Malatya'da 3. doz aşı çağrısı
YEREL HABERLER Malatya'da 3. doz aşı çağrısı
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan "Balaban" paylaşımı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan "Balaban" paylaşımı
Şehit arkadaşının fotoğrafını 47 yıldır kalbinde taşıyor
YEREL HABERLER Şehit arkadaşının fotoğrafını 47 yıldır kalbinde ...
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ...
"Akıllı Tünel Aydınlatması Projesi" ile Teknofest’te iddialı
YEREL HABERLER "Akıllı Tünel Aydınlatması Projesi" ile Teknofest’te ...
Yüzme’de kışlık havuza geçildi
YEREL HABERLER Yüzme’de kışlık havuza geçildi
Arguvan’da çerezlik kabak hasadına başlandı
YEREL HABERLER Arguvan’da çerezlik kabak hasadına başlandı
Başkan Sülük: ”Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”
YEREL HABERLER Başkan Sülük: ”Yaptıklarımız yapacaklarımızın ...
Tüfenkci: "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız”
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız”
FKA’dan 9 projeye destek
YEREL HABERLER FKA’dan 9 projeye destek
Başkan Gürkan, YİMPAŞ binasındaki çalışmaları inceledi Gürkan: “Yapılan işlerle ilgili alnımız açık, yüzümüz aktır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, YİMPAŞ binasındaki çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.