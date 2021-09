Malatya'da üniversite sanayi iş birliği

Malatya'da üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerilerin gelişmesini sağlamak, staj, iş imkanı sunulması amacıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve bir tekstil fabrikası arasında protokol ömzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Tekstil Fabrikasının Müdürü Numan Nusretoğlu arasında protokol imzalandı.

Üniversite öğrencilerine staj imkânları ve iş fırsatları oluşturmak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla imzalanan protokol ile piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, bilgi ve deneyim yönünden sektör ile eğitim kurumlarının eşgüdümünün sağlanması hedefleniyor.



“3+1 eğitim modeli uygulanacak”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Fetih Tekstil arasında iş birliğini güçlendirmek ve MTÜ öğrencilerinin sanayiye iş gücü olarak katılımının sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen protokolle, MTÜ’nün Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerine 3+1 eğitim modeli (İş yeri eğitimi uygulaması) ile fabrikada 16 hafta staj imkânı, öğrencilere verilen iş yeri eğitim uygulaması sonrası İŞKUR kapsamında 6 aylık, devamında da iş yerinin belirleyeceği şartlara uygun adayların kadroya alınması sağlanacak.

MTÜ ile Fetih tekstil arasında karşılıklı seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar yapılmasını da kapsayan protokol kapsamında MTÜ’ye bağlı Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programını tercih eden 10 öğrenciye de 500 TL öğrenim bursu da verilecek.

Protokolu değerlendiren MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, üniversite sanayi İşbirliğini desteklediklerini ifade ederek, iş birliği protokolü ile Türkiye ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan üniversite, sanayi İş birliğini geliştirmek, öğrencileri inovasyona teşvik etmek, rekabetçiliği güçlendirmek, üniversite ve sanayi arasındaki bilgi alışverişini sağlamak, bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, söz konusu iş birliğini il bazında güçlendirmek ve yaygınlaştırmak hedefinde olduklarını belirtti.



“Hedefimiz nitelikli iş gücü imkanlarını arttırmak”

Karabulut gerçekleştirilen protokol ile üniversite sanayi iş birliğinin güçlenmesiyle, nitelikli iş gücü imkanlarının artacağını belirterek, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her zaman kaliteli eğitimi hedefliyoruz, bilimin, akademik çalışmaların üretime ve uygulamaya dönüşmesini, halkın hizmetine sunulmasını misyon ve vizyon olarak belirledik. Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir sistemle mümkün olmaktadır. Bu kapsam da üniversitesanayi iş birliği konusunda yapılabilecek ve uygulanabilecek her türlü projede Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Karabulut konuşmasını, “Sanayi ve üniversitelerin birlikte çalışmalarıyla bilgi ve üretim anlamında daha verimli çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bunun için de hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi çağın gereksinimlerine göre yetiştirmek ve nitelikli mezunlar olarak geleceğe hazırlama konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokol de bu adımlardan sadece bir tanesi, hedefimiz ülkemizin kalkınma hamlesine ve hedeflerine katkılar sunmaktır” sözleriyle bitirdi.



“Bilgi, sahada kullanıldığında değere dönüşür”

Bilgiyi temsil eden üniversiteler ile sahayı temsil eden sanayi kuruluşları arasında kaçınılmaz bir birliktelik olduğunu ifade eden Fetih Tekstil Fabrika Müdürü Numan Nusretoğlu,” Buna yönelik çalışmalar söylem olarak hep vardı ama niteliğinin artması son dönemlerde olmaya başladı. Eskiden 2030 günlük staj süreleri dönemsel çalışmalara döndü, müfredat konusunda sanayi kuruluşlarından fikirler alınmaya başlandı ve kuruluşlar da arge çalışmaları, problem çözümleri ve oluşturuculuk için üniversitelerden danışmanlık almaya başladılar. Üniversitelerin belli bölümlerinin organize sanayilerinde olmaya başlaması ile fiziksel yakınlık avantajı her iki taraf için de fayda üretmeye başlamış oldu” dedi.

Bölge de tekstilin önemine değinen Nusretoğlu, “Malatya özelinde baktığımızda binlerce çalışanı olan konfeksiyon üreticileri şehri ister istemez doğal bir tekstil kente dönüştürdü. İstihdam katkısı açısından en önde yer alan hazır giyim üretim sektöründe oluşan rekabet koşulları, kuruluşların mali unsurlar içeren verilerle birlikte nitelikli personel ihtiyacına öncelik vermesini gerektirdi. Bilgiyi üniversiteden alıp, sahada kullanmayı öğretmeyi amaçlayan protokolün temel dayanak noktası da buradan gelmektedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tekstil Bölümü ile yapmış olduğumuz bu protokol, Fetih Tekstil adına hem insana hem de bilgiye yapılmış bir yatırım olarak ön plana çıkacaktır.” ifadelerine yer verdi ve “Bu birlikteliğin öncüleri olan Genel Müdürümüz Sayın İshak İhsan Kısacık'a ve üniversitemiz rektörü Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a katkılarından dolayı Fetih Tekstil adına teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerine son verdi.

