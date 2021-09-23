Başkan Gürkan, üniversite öğrencileri için çağrı hattı Gürkan: “Hiç bir öğrencimiz yurtsuz barksız kalmayacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesini kazanan ancak herhangi bir yurda yerleşemeyen, yedek kalan veya hiç müracaatta bulunmayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Malatya’daki yurt, misafirhane ve konukevleriyle koordinasyon sağlayarak, boş olan kontenjanlara öğrencilerin yerleştirilmesiyle ilgili çağrı merkezini devreye koydu. Sorun yaşayan öğrenciler Çağrı Merkezi’nin 444 51 44 numaralı hattını arayarak, Malatya’daki yurtlar ve diğer konaklama alanlarıyla ilgili hem bilgi alabilecek hem de yurt çıksın veya çıkmasın gerekli yönlendirmelerle yerleştirmeleri sağlanacak.

Şehirdeki tüm koordinasyonunun sağlandığını ve Malatya’nın bu anlamda diğer illere göre daha iyi durumda olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hiçbir öğrencimizin yurtsuz evsiz barksız kalmasına ne Malatya olarak ne de tüm Türkiye’deki yerel yöneticiler olarak duyarsız kalamayız. Öğrenci kardeşlerimiz bizim evladımız bu ülkenin geleceği. Büyükşehir olarak gerekli önlemleri aldık. Çağrı merkezimizi arayıp sorunlarını ilettiklerinde mutlaka gerekli geri dönütleri çok kısa bir şekilde alacaklar. Benim aldığım ilk bilgiye göre Malatya bu anlamda yurt ve barınacak yer anlamında sorunsuz bir şehir. İlimize gelen tüm öğrencilerimiz bizim misafirimiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.