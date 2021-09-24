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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da inşaat sektörü iş bırakma eylemi sona erdi

İHA

Malatya’da inşaat sektörü iş bırakma eylemi sona erdi

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülbüloğlu, fahiş çimento fiyatlarını boykot amaçlı yaptıkları iş bırakma eyleminin sona erdiğini söyledi.
Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından çimento fiyatlarındaki fahiş fiyatlara tepki amacı 09 Eylül’de tüm Türkiye’de başlatılan iş bırakma eylemi bugün itibariyle son buldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasında başı çeken inşaat sektörünü en çok etkileyen çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma eyleminin kamuoyunda ses getirdiğini ve önemli derecede başarıya ulaştığını söyledi.
Türkiye geneli gerçekleştirdikleri boykot ve iş durdurma eylemlerinin Türkiye kamuoyunun dikkatini çektiğini belirten Bülbüloğlu, “Fahiş fiyat artışları Cumhurbaşkanının günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz. Ayrıca; 07 Eylül 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğinde” söz konusu listeye eklenen çimento ve klinker mallarında öncelikli iç pazar ihtiyacının ülkemizde enflasyon ile doğru orantılı olacak şekilde fiyat istikrarının tam anlamıyla bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz ekonomisinin büyümesi kavga ve kaos ile değil; sürdürülebilir üretim şartlarına, dengeli ekonomi ile ve sağlıklı fiyat istikrarıyla mümkün olacaktır” ifadelerine yer verdi.
İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve Anadolu’nun her noktasında istihdam ve katma değer üreten stratejik bir sektör olduğunu belirten Bülbüloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye ekonomisini sarsan, rekabet şartlarını ortadan kaldıran ve birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe sebep olan, alım gücünü bitiren “fahiş fiyat” artışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın Türkiye kamuoyuna açıkladığı mücadeleyi seferberlik olarak görüyoruz. Sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş fiyat artışlarına asla boyun bükmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda her zaman arayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşarak, 9 Eylülde başladığımız boykot ve iş durdurma eylemimizi bugün akşam sonlandırıyoruz. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların bir an önce üretime geçmeleri gerekir, aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir. Tüm Türkiye’de aldığımız karar gereği, işlerini durdurarak destek veren bütün birliklerimize ve mesleki sorumluluk duyan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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