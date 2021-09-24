Yeni Malatyaspor rakiplerini durduramıyor

Süper Lig’de 6 maçta 7 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Yeni Malatyaspor, kalesinde 13 gol görerek Lig’de en çok gol yiyen iki takımdan birisi oldu.

2021 2022 sezonuna 51’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Doğu Anadolu ekibi kötü gidişata dur diyemiyor. 6 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan toplayan ve Lig’de 14. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, bu müsabakalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 13 gol gördü. Süper Lig’de mücadele ettiği 5 sezonun en kötü performansını sergileyen sarısiyahlılarda taraftar Antalyaspor maçında galibiyet bekliyor.

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