Maç biletleri 1 TL'den satılacak

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da 4. hafta müsabakası Beyoğlu Yeni Çarşı FK maçında bilet fiyatı 1 TL olarak açıklandı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3 maçta 2 galibiyet alan Yeşilyurt Belediyespor’un 6 puanı bulunuyor. Yeşilbeyazlılar, ligin 4.haftasında sahasında 25 Eylül Cumartesi günü Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile karşılaşacak. Burak Demirkıran’ın yöneteceği maç, Yeşitepe Sentetik sahada saat 15.00’da başlayacak. Maç öncesi Doğu Anadolu ekibi maçın bilet fiyatının 1 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

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