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Yeşilyurt Belediyesi’nin destekleriyle TEKNOFEST 2021’e katılan 3 okul takımı finale kaldı

İHA

Yeşilyurt Belediyesi’nin destekleriyle TEKNOFEST 2021’e katılan 3 okul takımı finale kaldı

Gençlerin daha fazla bilimle ve teknolojiyle buluşması adına imkanlarını seferber eden Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Yarışmalarına katılan gençler, geleceğin teknolojik ve bilimsel aletlerin üretilmesi noktasında gösterdikleri gayret ve çaba neticesinde katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla Malatya’nın gururu olmaya devam ediyorlar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatlarıyla 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Belediye bünyesinde kurulan ARGE Müdürlüğünün Yeşilyurt’taki okullarda bilime ve teknolojiye meraklı öğrencilerin Milli Teknoloji Hamlesi atağına destek vermeleri amacıyla gerçekleşen etkin ve kararlı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ TEKNOFEST 2021 Yarışmaları için her türlü destek ve katkıyı sağladığımız ‘Ebabil’, ‘Aktolga’ ve ‘Anatolia’ takımlarımızın geliştirdikleri projelerle finallere kalmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Genç yaşta bilim ve teknolojiye gönül vererek geleceğin teknolojilerini üreten gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediyesinin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul idarecileriyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ‘Ebabil’ takımı geçtiğimiz yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020’DE ‘Sürü İHA’ projesiyle birinci olurken, aynı yarışmaya ‘Uçan Araba’ projesiyle katılan Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi ‘Anatolia’ takımı ise ikinciliği elde ederek, hediyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almışlardı.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın bizzat tebrik ederek kutladığı ‘Ebabil’ ve ‘Anatolia’ takımlarımızın yanı sıra farklı projeleri içeren buluşlarıyla kurulan ‘Aktolga’ takımı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021’de başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, finale kaldılar.
İstanbul Atatürk Havalimanında 21 Eylül’de başlayıp 26 Eylül’de sona erecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021’de Malatya’yı başarıyla temsil eden ‘Ebabil’ takımı İnsansız Hava Araçları Sabit Kanat kategorisinde, ‘Aktolga’ takımı Döner Kanat kategorisinde, ‘Anatolia’ takımı ise Kültür ve Turizm kategorisinde finale yükselerek büyük bir başarının altına imza attılar.
TEKNOFEST 2021’de finale kalan takımlarla gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, havacılık, uzay ve teknoloji alanında yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesine Yeşilyurt Belediyesi olarak tam destek verdiklerini söyledi.
Gençlerin uzay teknolojileri, insanlık yararına projeler, savunma sanayi aletleri ve yapay zeka çalışmalarında aktif ve üretken olmaları için ekipman ve lojistik anlamda her türlü desteği verdiklerini ifade eden Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak araştırma, geliştirme ve inovasyon gibi alanlarda daha etkin olabilmek adına ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Milli Teknoloji Hamlesinin ülke genelinde geliştirilmesi noktasındaki çalışmalara bizlerde Yeşilyurt’ta hayata geçirdiğimiz projeler ve desteklerle katkı sunuyoruz. ARGE Müdürlüğümüzün gözetiminde gerçekleşen çalışmalar sonucunda okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin desteği, bilime meraklı öğrencilerimizin katılımıyla teknolojik aletler üreten ve geliştiren takımlar kurduk. Ekipman ve lojistik anlamında her türlü desteği verdiğimiz takımlarımızın geçen yıl ki TEKNOFEST yarışmalarında elde ettikleri büyük başarıların ardından, bu desteklerimizi daha artırdık. ‘Durmak yok yola devam’ anlayışından aldığımız güç ve ilhamla birlikte geçen yıl ki başarıları yeni başarılarla taçlandırmak için bu yıl ki TEKNOFEST 2021’ye de büyük umutlarla hazırlandık. Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan ‘Ebabil’, ‘Aktolga’ ve ‘Anatolia’ takımlarımızda yer alan, birbirinden değerli, pırıl pırıl gençlerimiz büyük emek ve gayretle hazırladıkları farklı tasarımlı projelerle yarışmalara katıldılar. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021’de ülkemizin dört bir tarafından gelen takımlarla kıyasıya rekabete giren ve farklı teknolojik aletlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan ‘Ebabil’, ‘Aktolga’ ve ‘Anatolia’ takımlarımız ‘Sabit Kanat’, ‘Döner Kanat’ ve ‘Kültür ve Turizm’ kategorilerinde finale yükselme başarısı göstermişlerdir. Gençlerimizin büyük bir sabır ve titizlikle hazırladıkları bu yeni projeler, yarışmalara farklı bir heyecan kazandırmıştır. Hepsinin alın terine ve emeğine sağlık. Onların gayreti ve çabası her türlü takdirin üzerindedir. Ülkemizin, gelecekle ilgili hayaller kuran, çalışan, özgüveni yüksek gençlere çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Takımlarımızın finallerde en iyi şekilde mücadele ederek birincilikle kentimize döneceklerine yürekten inanıyoruz. Gençlerimize ve öğretmenlerimize canı gönülden başarılar diliyorum. Takımlarımızın kurulmasında büyük emek sarf eden ARGE Müdürlüğümüze, Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize ve geleceğimizi inşa edecek olan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, şahsım ve hemşehrilerim adına başarılar diliyorum” diye konuştu.

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