'Kuyumcu soygununa karıştın' diyerek, kredi çektirdiler

Malatya’da dolandırıcılar, emekli öğretmeni 'kuyumcu soygununa karıştın' diye kandırarak, 19 bin TL kredi çektirdiler. Yaşlı adamın kredi çekerek temin ettiği parayı dolandırıcıların hesabına yatırması polis ekipleri tarafından engellendi.

Olay, 23 Eylül Perşembe günü yaşandı. 67 yaşındaki emekli öğretmeni arayan dolandırıcılar, yaşlı adamın adının kuyumcu soygununa karıştığı, operasyon yapılacağı söylemleriyle korku ve panik havası oluşturarak 19 bin TL kredi çektirdiler. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yaşlı adamın kullanmış olduğu telefon hattı kapattırıldı ve şüpheliler ile irtibatı kesildi. Çarşı merkezinde bulunan emekli öğretmene ulaşan polis ekiplerinin çalışmaları mağduriyet yaşanmasına engel oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.