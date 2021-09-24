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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkiinde meydana geldi. M.M. idaresindeki Toyota marka 34 TU 9856 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan A.M. ve F.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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