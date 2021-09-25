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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’nin torunları, TEKNOFEST’e hayran kaldı

İHA

Battalgazi’nin torunları, TEKNOFEST’e hayran kaldı

TEKNOFEST gezi turu taleplerini Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ileten ve bu talepleri geri çevrilmeyen Battalgazi’nin torunları, Türkiye’nin ayakları yere basmayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline hayran kaldı.
Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel gezi turuna katılan Battalgazi’nin torunları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini gezdi. 45 bin takımdan oluşan ve 250 bin yarışmacının yarıştığı festivalde kurulan stantları tek tek yakından inceleyen 9.10 ve 11 sınıf öğrencileri, ilk kez geldikleri bu büyük festival hayran kaldı.
Yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliğinden Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşlarını da izleyen öğrenciler, düzenlenen bu özel gezi turu için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerden Başkan Güder’e TEKNOFEST teşekkürü
Malatya Anadolu Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi Beril Yılmaz, “Bu festival gerçekten çok ama güzel. Düzenleyen herkesin emeğine sağlık. Ülkemizde böyle şeylerin yapılması ve biz gençlerinde bu tür festivallere dahil edilmesi çok anlamlı. Bu şansa dahil olduğum için çok sevindim. Burada ki etkinlikler beni çok etkiledi. Projeler çok güzel. Bizim yaşımızdaki kişilerin bu festivalde yer alması daha da etkileyici kıldı bendeki yerini. Önümüzde ki yıl yapılacak olan festival bizde projeler üreterek, katılmayı hedefliyoruz. Bu turu bizim için düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e çok ama çok teşekkür ediyorum” derken, Şehit Kemal Özalper Teknik Lisesi 11.Sınıf Öğrencisi Dursun Mert ise, “Battalgazi'nin torunları olarak bugün TEKNOFEST festivaline geldik. On numara bir festival olmuş. Her şey çok güzel ve her kes faklı projeler ile katılmış. En çok ta okullarda ateş ölçer projesini beğendim. Her okulda olması gereken bir proje. Battalgazi'nin torunları olarak önümüzdeki yıl düzenlenecek olan bu büyük festival bizde projelerimiz ile katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Anadolu Lisesi 12.Sınıf öğrencisi Rabia Kavak da, “Bu festival için tur gezisini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den biz talep ettik ve başkanımız da bizi geri çevirmedi. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festival çok güzeldi. Burada yapılan uçak gösterileri beni çok etkiledi. Dünya projesi olan insansız hava uçaklarını yakından gördük. Festivale ilgi ve alaka üst seviyeydi. Buradan özellikle bazı hediyeler aldım. Bir daha bu festival gelemezsem bile bu hediyeler sayesinde hep hatırlayacağım. İyi ki geldik, iyi ki başkanımız bize bu güzel ayrıcalığı tanıdı. Battalgazi Belediye Başkanımız ricamızı geri çevirmeyip bizi buraya gönderildiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ellerimden öpüyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Malatya Anadolu Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi Yiğit Özdemir ise, “Festival çok güzeldi. Hep birlikte gezdik, eğlendik. Bir birinden güzel birçok projeler gördük, Projeler hakkında bilgiler aldık. Özellikle uçak gösterileri çok güzeldi. Her şey çok güzeldi aslında. Belki bizde bu festivalde bir gün yer alırız. Bayağı güzel bir ortam var. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını isterim. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de özel olarak teşekkürlerimi iletmek isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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