Malatya’da eskrim heyecanı

Malatya’da 16 ilden 222 sporcunun katılımıyla 2 gün sürecek eskrim açık turnuvası başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20212022 yılı faaliyet programında yer alan U10,U12 ve U14 kılıç açık turnuvası, Adıyaman, Ankara, Bartın, Batman, Bolu, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sivas ve Van olmak üzere Türkiye’nin 16 ilinden toplam 222 sporcunun katılımıyla Malatya’da başladı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada; U10 kategorisinde 31 erkek 12 kız, U12 kategorisinde 39 erkek 38 kız ve U14 kategorisinde 53 erkek 49 kız mücadele edecek. Turnuva 26 Eylül tarihinde sona erecek.

Eskrim Malatya il temsilcisi Gökhan İleri, “Malatya’mızda ilk defa eskrim açık turnuvasını düzenliyoruz. Şuan bir sıkıntı yok. Rabbimin izniyle, yüzümüzün akıyla başaracağız ve Türkiye Şampiyonası’nın ilimizde yapılmasını isteyeceğiz. Şuan 16 ilden 222 sporcu geldi. Veliler ile birlikte 300 vatandaş şehrimizde misafir ediyoruz. Bizde turnuvaya 17 sporcu ile katılıyoruz. U10, U12, U14 kategorilerinde yarışmalar var. Rabbimin izniyle Malatya ekibi olarak derece elde edeceğiz. Yarışma 2 sürecek ve yarın sona erecek" dedi.

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