Kaymakam Gilan’dan esnaflara pandemi kuralları denetimi

Malatya’nın Kuluncak İlçesi’nin yeni Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, esnafları ziyaret edip pandemi kuralları denetimi yaptı.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan, ilçede yeni göreve başlaması nedeniyle hem ilçe esnafını tanımak ve istişarelerde bulunmak, hem de yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol için ilçe merkezindeki esnafları gezdi.

Covid19 pandemisi kurallarına uyanları tebrik eden, uymayanları ise ikaz eden Gilan, sorunları da dinledi.

Konya Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, geçtiğimiz günlerde Kuluncak Kaymakamlığına atanmıştı.

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