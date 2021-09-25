Malatya’da maske bahaneleri şaşırttı

Covid19 vaka sayısında zirvedeki iller içerisinde yer alan Malatya’da maske takmadan kentin işlek caddelerinde gezinen vatandaşların bahaneleri şaşırttı. Kimi vatandaşlar unuttuklarını ifade ederken, kimileri de oldukları aşıya güvendiklerini söylediler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1117 Eylül arasında illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel haritayı paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen iller Trabzon, Malatya ve Rize olarak sıralandı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Malatya’da yoğun denetimlere rağmen Covid19 vakalarının önüne geçilemiyor. Haftalık vaka sayısında 100 bin kişide 485 ile 2.sırada yer alan Malatya’da kent merkezinde gezinen vatandaşların maske takmayarak uyarıları hiçe saydıkları görüldü. Maske takmadan insan yoğunluğun yüksek olduğu caddelerde gezinen vatandaşların bahaneleri de şaşırttı.

“Ben 3 tane aşı oldum, kendime güveniyorum”

3 doz aşını olduğunu ve Covid19’a karşı aşıya güvendiğini belirten Mesut İlkay, “Maskeye alıştık artık. Vatandaşların çoğu maske takmıyor. Ben 3 tane aşı oldum, kendime güveniyorum. Bir vatandaş olarak takmam gerekiyor. Her vatandaşında takması lazım. Aşı olmamızda gerekiyor, ben 3 aşımı da oldum” dedi.

“Evden çıkarken unuttum”

Maske takmadan kentin işlek caddesinde maskesiz gezinmesini unutkanlığa bağlayan Fahri Can, “Evden çıkarken unuttum. Normalde takıyorum ama evden aniden çıktım, unuttum” ifadelerini kullandı.

“Hava sıcak ondan maskemi takmadım”

Maske takmadan Covid19’a aldırış etmeyen üniversite öğrencisi, “Hava sıcak ondan maskemi takmadım, yaz boyu sıcaklarda Malatya’da değildim. Üniversite açıldı, yeni geldim. Üniversitede zaten takıyoruz, biraz dışarıda takmayalım” diye konuştu.

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