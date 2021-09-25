AK Partili Tüfenkci, öğrencilerle buluştu Tüfenkci: "Malatya'yı seçerek doğru bir tercih yaptınız"

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, öğrencilere hitaben konuşmasında, Malatya'yı tercih eden öğrencileri kutlayarak, "Şehirleşmesi, tarihi ve genel yapısıyla sizleri memnun edecek bir tercihle Malatya'yı seçtiniz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'yı tercih eden üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Malatya'nın bir öğrenci kenti olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Malatya öğrenci kenti bir il. Umarım eğitiminiz boyunca mutlu sağlıklı güzel bir dönem geçerirsiniz. Burayı tercih ederek Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birine gelmiş oldunuz. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Malatya’nın hem kültürünü, hem yaşam şeklini hem de yeni bir eğitim olarak Türkiye’nin yarınlarında emeğiniz olacak. Hepinizi tebrik ediyorum. Burayı tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye’de 76 tane üniversite var şu anda. Türkiye’nin 81 ilinde üniversite var ve biz bu sayıyı 280’lere taşıdık. Şu anda 1 milyona yakın yurt kapasitemiz var Malatya’da. Dolayısıyla yurt sorunumuz yok" şeklinde konuştu.



" Modern, imkanları yüksek olan yurtlara sahibiz"

Tüfenkci, Malatya'da yurt ve konaklama sıkıntısı olmadığını da belirterek, "Malatya'mızı daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Herşeyin üstesinden gelecek güçlü bir hükümetimiz ve Türkiye'miz var. Bizim dönemlerimize baktığımızda 12 kişilik odalarda, en şanslımız altı kişilik odalarda kalıyordu. Bugün tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik odalarda öğrencilerimizi barındırıyoruz. Baktığımız zaman geçmişe göre modern, imkanları yüksek olan yurtlara sahibiz. Malatya orta ölçekte bir şehir, hem sanayisi ile hem de tarımı ile. Kent olarak çalışan genç nüfusu ile aynı zamanda sosyalleşme noktasında da belediyelerimiz ve bizler elimizden geleni yapacağız. Malatya temiz bir kent, huzurlu bir kent. Terör ve asayiş noktasında diğer illere göre çok iyi bir noktada. Malatya’da iki üniversitemiz var. Yeni açılan Turgut Özal Üniversitemiz ve İnönü Üniversitemiz. Malatya iki Cumhurbaşkanı yetiştirdi. İsmet İnönü ve Turgut Özal. Üniversitelerimizde tıp fakültesi var. İnönü oldukça köklü bir fakülte. Karaciğeri de onkoloji hastanesi de var. 217 yataklı sadece kanser hastalarına hizmet verecek, sadece kalp hastalarının tedavi olduğu kardiyoloji bölümü var. Malatya tarih olarak da önemli bir kent. Arslantepe Battalgazi‘de devlet olarak ilk devletleşme noktasında UNESCO’nun kalıcı listesine aldığı 19. sırada yer alan tarihin fışkırdığı bir tarihi mekanımız. Öte yandan Yeşilyurt’umuz da gittikçe gelişen bir ilçemiz. Tarihi yerleri ile yeşil ile çok güzel bir ilçemiz. Burada kaldığınız süre boyunca diğer ilçelerimizi de görmenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

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