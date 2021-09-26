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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri bu çarşıda

İHA

Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri bu çarşıda

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlandıktan sonra Yeşilyurt İŞGEM tarafından işletilen Yöresel Ürünler Çarşısı, doğal ve organik ürünlerin satışının yanı sıra yöresel yemeklerin satışıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.
Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısının yan tarafında hizmete sunulan Yöresel Ürünler Çarşısı, gerek iç ve dış mimarisi gerekse de hizmet mekânlarıyla açıldığı günden bugüne kadar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Sofralara ve damaklara hitap eden eşsiz lezzetlerin hem satışı hem de tanıtımı için kurulan Yöresel Ürünler Çarşısına gelen vatandaşlar, günlük taze çiftlik sütü, doğal ev yoğurdu, Malatya Peyniri, kuyu zeytinleri, ev salçası, doğal sirkeler, Malatya Değirmen Bulgurları, Malatya Tarhanası ve Tarım Kredi Ürünlerine rahat bir şekilde ulaşıp, satın alabiliyor.
Hizmet sektöründe uzun yıllardır çalışmış deneyimli isimler tarafından yönetilen Yöresel Ürünler Çarşısı, doğal, organik ve sağlıklı ürünlerin satışının yanı sıra gözleme, mayalı ekmek ve yufka ekmeği başta olmak üzere yöresel yemekler, kahvaltılıklar, kelle paça, çorba ve ızgara çeşitlerinin yer aldığı zengin yemek menüsüne sahip lokantasında vatandaşlara kaliteli hizmetler sunarak, Yeşilyurt’un tanıtımına önemli destekler sağlıyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerini vatandaşlarla buluşturdukları Yöresel Ürünler Çarşısına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Yöresel Ürünler Çarşısını ziyaret ederek verilen hizmetler hakkında Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan’dan bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yöresel Ürünler Çarşısıyla doğal ürünlere ulaşımı kolaylaştırdıklarını vurguladı.
Turgut Özal Mahallesinde faaliyete sundukları Yöresel Ürünler Çarşısında doğal ve organik ürünlerin yanı sıra yöresel yemekleri nezih ve kaliteli alanlarda vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Çınar, “ Belediyemizin iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM tarafından işletilen Yöresel Ürünler Çarşımız açıldığı günden beri yoğun ilgi görmektedir. Malatya Peynirinden Malatya Bulguruna, zeytin çeşitlerinden salçalara, Malatya Tarhanasından yoğurt ve doğal sütlere kadar birbirinden lezzetleri doğal ürünlerimizi özel raflarda hem tanıtıyor hem de satışını yaparak vatandaşlarımızın doğal ürünlere ulaşımını kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.
Dünya’yı etkisi altına alan pandemi sürecinde vatandaşların daha fazla doğal ürün tüketmesine de ciddi destekler sunduklarına dikkat çeken Çınar, “ Bilim adamlarımız gerek koronavirüs gerekse de diğer hastalıkların tedavi sürecinde doğal ürünlerin tüketilmesine dair sık sık açıklamalar yapıyorlar. Bizler her zaman vatandaşlarımızın doğal ve hijyenik ürünler tüketmesinden yanayız. Verimli topraklarımızda çiftçilerimizin büyük bir emekle hazırlıkları 100’de 100 doğal ürünlerimizin sofralarda daha fazla yer alması adına çaba sarf ediyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olmaları içinde doğal ürünleri sofralarından eksik etmemeleri gerekiyor. Doğal ürünler konusunda aranılan herşey burada ki çarşımızda mevcuttur. Bununla birlikte geleneksel sofra kültürümüzde yer alan, hünerli kadınlarımızın bin bir emekle hazırladıkları, her biri ayrı bir lezzet olan analıkızlı, içli köfte, kömbe, mantı ve gözleme gibi doğal ürünlerden yapılan yemeklerimiz büyük ilgi görüyor. Hemşehrilerimiz, sevdikleri ve dostlarıyla buraya gelerek bir yandan yöresel yemeklerimizin tadına bakarken diğer taraftan sakin ve sessiz bir ortamda sohbetlerini yaparak zamanlarını kaliteli ve faydalı geçiriyorlar. Geleneksel desenlerin ön planda olduğu mimari yapısı ve iç mekanlarının yanı sıra hijyenik ve temiz alanlarıyla bu tür projelere örneklik teşkil edecek bir hüviyete sahip Yöresel Ürünler Çarşımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük bir katkı sunan çarşımızın faydalı hizmetler üretmesinde büyük bir özveriyle çalışan Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürümüze ve personellerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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