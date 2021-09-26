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Orduzu Spor Kompleksi’nde çalışmalar devam ediyor Başkan Gürkan, “Çevre yolunun altı kavramı nostalji olarak kalacak”

İHA

Orduzu Spor Kompleksi’nde çalışmalar devam ediyor Başkan Gürkan, “Çevre yolunun altı kavramı nostalji olarak kalacak”

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu bölgesine yapılan Orduzu Spor Kompleksi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Malatya’da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili projelerini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu bölgesinde spor kompleksi inşaatı çalışmalarına devam ediyor. İçerisinde çok amaçlı spor salonu, jimnastik salonu ve konaklama merkezinin yer aldığı tesisin 2022 Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor.
130 dönüm alan içerisinde; 5 bin kişilik spor salonu, antrenman salonları, antrenör ve sporcu soyunma odaları, dinlenme salonları, sporcu yemekhaneleri, basketbol sahaları, futbol sahalarının yanı sıra modern çağa uygun spor ihtiyaçlarına cevap verecek olan tesiste, jimnastik salonu, konaklama merkezi ve otoparkta alanı inşa edilecek.
Orduzu Spor Kompleksi çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Şantiye Şefi Fikret Akay, “Orduzu Spor Kompleksi alanımız 130 dönümlük bir alan. Alan içerisinde şu anda konaklama binamızın zemin kat çalışmalarını yapıyoruz. Jimnastik alanımızın temel çalışmalarını yaptık ve zemin kat çalışmalarına devam ediyoruz. Çok amaçlı alanımızın temel çalışmalarına donatılarıyla birlikte başlayacağız. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa 2022 yılının Ağustos ayı sonlarına doğru kompleksimizi bitirmeyi planlıyoruz” dedi.
Orduzu bölgesine yapılan spor kompleksinin spor tesisi anlamında Malatya’nın 50 yılda ihtiyaç duyacağı sportif yer ihtiyacını gidermiş olacağını dile getiren Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerek alt yapıda, gerek üst yapıda, gerek çevre düzenlemelerinde, gerek sosyal hizmetlerden, gerek kültürel hizmetlerden, gerekse sportif hizmetlerden hakikaten tarihte görülmemiş Malatya’ya hizmetleri sunmak için bütün ekibimizle beraber büyük gayret ve çaba içerisindeyiz. Spor kompleksimizin yapıldığı alan Orduzu bölgemizde. Orduzu bölgesine ayrıca 3 adet sentetik çim saha yapıldı ve bitirildi. Yine Orduzu bölgemize 5 bin kişilik kapalı spor salonu, gençlik karşılama merkezi, jimnastik salonu, çevre düzenlemesi, regresyon alanları, basket sahaları, futbol sahaları, otoparkları ve peyzajıyla birlikte 130 dönümlük bir alan içerisinde Malatya’ya ve Battalgazi’ye yakışır yani Orduzu’ya yakışır güzel tesisler zinciri olacak. Bu Malatya’daki gelecek 50 yılda ihtiyaç duyulacak spor ihtiyaçlarının giderilmesi demektir. Sadece buraya değil Melekbaba’ya, İnderesi’nde gençlik kampı ve çevre düzenlemeleri, parklarıyla ve diğer hizmetlerle birlikte Malatya bir tarihi milat yaşıyor. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı yapan mesai arkadaşlarımıza, ilgili müellif firma çalışanlarına, bu çalışmalarda desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve diğer bakanlıklarımıza, şehrimizin milletvekillerine ve destek verenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çevre yolunun altı kavramı nostalji olarak kalacak”
Malatya’da uzun yıllardır çevreyolunun altına yatırım yapılmıyor söyleminin bu dönemde yapılan yatırımlarla ortadan kalktığını ve bunun artık nostaljik bir cümle olarak söyleneceğini ifade eden Başkan Gürkan, “Çevreyolu altı kavramı ortadan kalktı, daha doğrusu Malatya’da sorun kavramı ortadan kaldırıldı. Malatya’da 40 yıldır vagon fabrikası, Kernek kentsel dönüşüm, Kuzey kuşak, Güney kuşak, Kuzey Çevreyolu, Yimpaş, kütüphanesi olmayan, trafiği yoğun olan ve sportif tesisleri yetersiz, meydanları olmayan böyle bir şikâyetler zinciri vardı. Şire Pazarı yok derlerdi, Buğday Pazarı yok derlerdi, sanayi sitesine kifayet etmez derlerdi ve şu anda hepsine neşter vuruldu, yapılıyor. Çevreyolu altına gelince, sadece Orduzu’ya genel yatırımlar ve bizim yaptığımız yatırımlarla 1 milyarın üzerinde bu dönemde yatırımlar yapılıyor. Çevre yolunun altı diye tabir edilen yerlere, ekmek fabrikası, yemek fabrikası, Adalet Sarayı, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi yapılıyor. Lisanlı depo yapıldı. Dolayısıyla o kavram artık milletin zihninde nostalji bir hatıra olarak kalacak, ötesi yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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