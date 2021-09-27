Malatya Barosu’nda Demez dönemi

Malatya Barosu Başkanlığı’na Avukat Onur Demez seçildi.

Baro Sosyal Tesisleri’nde yapılan ve eski başkan Avukat Enver Han’ın yeniden aday olmadığı olağan genel kurulda, başkanlık için Avukat Onur Demez, Avukat Soner Demirci ve Avukat Nazif Ercan yarıştı. Demez 375 oyla başkan seçilirken, Demirci 116, Özcan ise 101 oy aldı. Başkanlığa Onur Demez seçilirken, yönetim kurulu üyeleri ve aldıkları oylar ise şöyle oluştu:

“Gökhan Ulu (307), Bahriye Azak (301), Çiğdem Ağdağ Baydoğan (294), Volkan Durhan (281), Elif Can (270) Deniz Sezgin (261), Muhammet Şinasi Ekmekçi (259), Uğur Alakaş (252), Fırat Çalışır (243) ve Hasan Düzova (235).”

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