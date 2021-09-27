TEKNOFEST’e Malatya damgası

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Malatya’da katılan öğrenciler dereceyle döndü.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’de Malatya’lı öğrenciler bir çok alanda derece elde etti.

Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akılı Eczane Sistemi projesiyle sağlık ve ilk yardım kategorisinde Ahi Yunus Emre takımı Türkiye birincisi oldu.

Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anatolia takımı Turizm Teknolojileri kategorisinde Bagtag projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Malatya Türkiyem Ortaokulu’nun hazırladığı proje ise İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Teknofest İnsanlık Yararına Afet Yönetimi seviyesinde Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nin hazırladığı proje ise Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, TEKNOFEST’de dereceye giren takımları tek tek tebrik ederek, öğrencilerle gurur duyduğunu ifade etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemek amacıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenleniyor.

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