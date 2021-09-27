Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 4 maç üst üste mağlubiyet yaşayarak galibiyete hasret kaldı.

Ligde 7 hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor, oynadığı futbolla taraftarını tatmin edemiyor. Sarısiyahlılar, Antalyaspor maçıyla birlikte üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Ligde 2 galibiyeti bulunan Doğu Anadolu ekibi, 6 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor, ligin 8. haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçı ile çıkış yapmak istiyor.

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