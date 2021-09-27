Yeni Malatyaspor’un golcüleri suskun

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Yeni Malatyaspor’da 3 golü bulunan Benjamin Tetteh ve 2 golü bulunan Adem Büyük son 2 maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki başarılı forveti Tetteh, geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 20212022 sezonuna istikrarlı başlayan Tetteh; Göztepe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sarısiyahlıların yıldızı, geride kalan Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi. 6 müsabakada 7 gol bulan Doğu Anadolu ekibinde, 3 kez fileleri havalandıran Tetteh’i 2 gol ile takip eden Adem Büyük de son 2 maçta suskun kaldı.

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