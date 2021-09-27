Yunus Emre, vefatının 700. yıldönümünde Battalgazi’de anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre, vefatının 700. yıldönümünde Battalgazi’de anıldı

İHA

Yunus Emre, vefatının 700. yıldönümünde Battalgazi’de anıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden ve tasavvuf şiirinin öncülerinden halk şairi Yunus Emre'yi vefatının 700. Yıldönümünde Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlediği “İlahi Nefes” isimli tasavvuf musikisi programı ile andı.
2021 yılı Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü ve Türk Dil Bayramı münasebetiyle Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile “İlahi Nefes” isimli tasavvuf musikisi programı düzenlendi.
Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Güzel’in konuşmacı olarak katıldığı ve Koro Şefliğini Dr. Öğretim Üyesi Tacetdin Bıyık’ın gerçekleştirdiği programda sahne alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi korosu, tasavvuf musikisi konseri verdi. Dr. Öğretim Üyesi Emine Güzel tarafından Yunus Emre’nin hayatının anlatımıyla başlayan program, tasavvuf musikisi konseriyle devam ederken, program sonunda Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri, şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramları en duru Türkçe ile işleyen Yunus Emre’nin şiirlerini seslendirdi.
Yoğun ilgi gören anma etkinliğine, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Eyüp Sağlam, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Kubat, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Noğay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar, Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yunus Emre’yi rahmet ve minnetle anıyoruz”
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Sağlam, “Vefatının 700’üncü seneyi devriyesinde gönül sultanımız Yunus Emre’yi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yunus’u, Hacı Bektaş’ı ve Pir Sultanı velhasıl 780 bin kilometre kare vatan toprağını sevgiyle, aşkla, kardeşlikle yoğuran her bir gönül sultanımızı inşallah yüreklere nakşedeceğiz. 2021 yılı Türk Dili ve Kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü münasebeti olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile de 2021 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi. 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesi çok anlamlı bir sentez oluşturuyor. Dolayısıyla hem dünyaya hem kendimize verdiği bir mesaj var. Bu mesajı da Yunus Emre’nin diliyle özetlemek istiyorum. ‘Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyor’ Yunus Emre. Battalgazi Belediyemiz tarafından düzenlenen programımıza hepiniz hoş geldiniz ve sizleri saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir anma etkinliği düzenlendi”
Güzel bir etkinliğe imza atıldığını aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, “‘Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti, nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti. Her gelen dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti’ dizelerinin sahibi Anadolu’da Türkçe şiirinin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi, halka halkın dilinden hitap eden Yunus Emre’yi vefatının 700’üncü yılı anma kapsamında düzenlenen İlahi Nefes isimli tasavvuf musikisi programına hepiniz hoş geldiniz. Battalgazi Belediyemize tarafından bugün çok güzel bir programa imza atıldı. Yunus Emre’yi 700.ölüm yıldönümünde andık. Koromuzun ve öğrencilerimizin yüreklerine sağlık” şeklinde konuştu.

“Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık”
Güzel bir musiki programı dinlediklerinin altını çizen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “Bugün gerçekleşen bu güzel musiki programını dinlemeye geldik. Halk şairi Yunus Emre’nin şiir ve ilahilerini, İlahiyat Fakültemizin değerli hocalarımızın nezdinde hem Yunus Emre’yi hem de Türkçe’yi yad ederek geçireceğiz. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık” dedi.

“Çok kıymetli bir değerimizi ilçemizde andık”
Yunus Emre’nin Türk Dili ve Edebiyatı bir köşe taşı olduğunu ifade eden Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Hepinizin de bildiği üzere 2021 yılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda bazı programlar ile bugünün anlam ve önemini anmaya çalışıyoruz. Battalgazi Belediyemizde bugün güzel bir etkinliğe imza atmış. Türk Dili ve Edebiyatı açısından Yunus Emre bir köşe taşıdır. Asırları aşan duru Türkçesi ile Türkçemizi, dilimizi en iyi kullanan ve tasavvufta da çok ciddi yer edinmiş kıymetli bir değerimizdir. Türkçemizi duru bir şekilde kullanan şiirlerinde ise hoş görüyü, kardeşliği, barışı işleyen bir şairdir. Bugün onun eserlerini çok kıymetli İnönü Üniversitemizin hocalarından dinlemenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.
Battalgazi Belediye tarafından katılımcılara Yunus Emre’nin “Divan” isimli kitabı ve kitap ayracı dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MGTC basını kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER MGTC basını kahvaltıda bir araya geldi
Yeni Malatyaspor’un golcüleri suskun
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un golcüleri suskun
Yeşilyurt'ta modern yaşam alanlarına yenileri ekleniyor Çınar: “215 park ile 940 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırdık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta modern yaşam alanlarına yenileri ...
Yangını unuttu altınlarını saydı 2 katlı binanın kül olduğu yangında ev sahibi kül olan 6 bin TL'nin hüznünü yaşarken, itfaiye ekipleri tarafından bulunan 17 adet altını ise sayarak teslim aldı
YEREL HABERLER Yangını unuttu altınlarını saydı 2 katlı binanın kül ...
Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri dolu dolu
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası etkinlikleri dolu dolu
Milletvekili Kahtalı, restorasyon çalışmaları süren camiyi ziyaret etti Kahtalı: “Camideki çalışmalar 2022’nin ortalarında tamamlanacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, restorasyon çalışmaları süren ...
Başkan Sadıkoğlu’ndan TEKNOFEST kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan TEKNOFEST kutlaması
TEKNOFEST’e Malatya damgası
YEREL HABERLER TEKNOFEST’e Malatya damgası
Malatya Barosu’nda Demez dönemi
YEREL HABERLER Malatya Barosu’nda Demez dönemi
Polis merkezine gitmemek için intihara kalkıştı, biber gazı ile etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Polis merkezine gitmemek için intihara kalkıştı, ...
Kılıç heyecanı Malatya’da yaşandı
YEREL HABERLER Kılıç heyecanı Malatya’da yaşandı
Orduzu Spor Kompleksi’nde çalışmalar devam ediyor Başkan Gürkan, “Çevre yolunun altı kavramı nostalji olarak kalacak”
YEREL HABERLER Orduzu Spor Kompleksi’nde çalışmalar devam ...
Tüfenkci : "Muhalefet her gelişmeyi kara propagandaya dönüştürüyor"
YEREL HABERLER Tüfenkci : "Muhalefet her gelişmeyi kara propagandaya ...
Tüfenkci: "Üreticinin her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Üreticinin her zaman yanındayız"
Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri bu çarşıda
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri bu çarşıda
İstanbul’da Malatya Günleri düzenlenecek
YEREL HABERLER İstanbul’da Malatya Günleri düzenlenecek
Battalgazi’deki hizmet ve yatırımları yerinde görüyorlar
YEREL HABERLER Battalgazi’deki hizmet ve yatırımları yerinde ...
Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem konutları için tarih verdi Kahtalı: "Deprem konutları 10 gün içerisinde teslim edilecek"
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, Eskimalatya'daki deprem ...
Akçadağ Belediyesi’nden istihdama katkı
YEREL HABERLER Akçadağ Belediyesi’nden istihdama katkı
Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 ...
AK Partili Tüfenkci, öğrencilerle buluştu Tüfenkci: "Malatya'yı seçerek doğru bir tercih yaptınız"
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci, öğrencilerle buluştu Tüfenkci: ...
Malatya’da maske bahaneleri şaşırttı
YEREL HABERLER Malatya’da maske bahaneleri şaşırttı
Kaymakam Gilan’dan esnaflara pandemi kuralları denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Gilan’dan esnaflara pandemi kuralları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.