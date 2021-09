Yunus Emre, vefatının 700. yıldönümünde Battalgazi’de anıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden ve tasavvuf şiirinin öncülerinden halk şairi Yunus Emre'yi vefatının 700. Yıldönümünde Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlediği “İlahi Nefes” isimli tasavvuf musikisi programı ile andı.

2021 yılı Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü ve Türk Dil Bayramı münasebetiyle Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile “İlahi Nefes” isimli tasavvuf musikisi programı düzenlendi.

Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Güzel’in konuşmacı olarak katıldığı ve Koro Şefliğini Dr. Öğretim Üyesi Tacetdin Bıyık’ın gerçekleştirdiği programda sahne alan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi korosu, tasavvuf musikisi konseri verdi. Dr. Öğretim Üyesi Emine Güzel tarafından Yunus Emre’nin hayatının anlatımıyla başlayan program, tasavvuf musikisi konseriyle devam ederken, program sonunda Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri, şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramları en duru Türkçe ile işleyen Yunus Emre’nin şiirlerini seslendirdi.

Yoğun ilgi gören anma etkinliğine, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Eyüp Sağlam, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Kubat, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Noğay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar, Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Yunus Emre’yi rahmet ve minnetle anıyoruz”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Sağlam, “Vefatının 700’üncü seneyi devriyesinde gönül sultanımız Yunus Emre’yi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yunus’u, Hacı Bektaş’ı ve Pir Sultanı velhasıl 780 bin kilometre kare vatan toprağını sevgiyle, aşkla, kardeşlikle yoğuran her bir gönül sultanımızı inşallah yüreklere nakşedeceğiz. 2021 yılı Türk Dili ve Kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü münasebeti olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Resmi Gazetede yayımlanan genelge ile de 2021 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi. 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesi çok anlamlı bir sentez oluşturuyor. Dolayısıyla hem dünyaya hem kendimize verdiği bir mesaj var. Bu mesajı da Yunus Emre’nin diliyle özetlemek istiyorum. ‘Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyor’ Yunus Emre. Battalgazi Belediyemiz tarafından düzenlenen programımıza hepiniz hoş geldiniz ve sizleri saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



“Güzel bir anma etkinliği düzenlendi”

Güzel bir etkinliğe imza atıldığını aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, “‘Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti, nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti. Her gelen dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti’ dizelerinin sahibi Anadolu’da Türkçe şiirinin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi, halka halkın dilinden hitap eden Yunus Emre’yi vefatının 700’üncü yılı anma kapsamında düzenlenen İlahi Nefes isimli tasavvuf musikisi programına hepiniz hoş geldiniz. Battalgazi Belediyemize tarafından bugün çok güzel bir programa imza atıldı. Yunus Emre’yi 700.ölüm yıldönümünde andık. Koromuzun ve öğrencilerimizin yüreklerine sağlık” şeklinde konuştu.



“Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık”

Güzel bir musiki programı dinlediklerinin altını çizen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “Bugün gerçekleşen bu güzel musiki programını dinlemeye geldik. Halk şairi Yunus Emre’nin şiir ve ilahilerini, İlahiyat Fakültemizin değerli hocalarımızın nezdinde hem Yunus Emre’yi hem de Türkçe’yi yad ederek geçireceğiz. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık” dedi.



“Çok kıymetli bir değerimizi ilçemizde andık”

Yunus Emre’nin Türk Dili ve Edebiyatı bir köşe taşı olduğunu ifade eden Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Hepinizin de bildiği üzere 2021 yılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda bazı programlar ile bugünün anlam ve önemini anmaya çalışıyoruz. Battalgazi Belediyemizde bugün güzel bir etkinliğe imza atmış. Türk Dili ve Edebiyatı açısından Yunus Emre bir köşe taşıdır. Asırları aşan duru Türkçesi ile Türkçemizi, dilimizi en iyi kullanan ve tasavvufta da çok ciddi yer edinmiş kıymetli bir değerimizdir. Türkçemizi duru bir şekilde kullanan şiirlerinde ise hoş görüyü, kardeşliği, barışı işleyen bir şairdir. Bugün onun eserlerini çok kıymetli İnönü Üniversitemizin hocalarından dinlemenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Battalgazi Belediye tarafından katılımcılara Yunus Emre’nin “Divan” isimli kitabı ve kitap ayracı dağıtıldı.

