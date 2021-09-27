Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçının biletleri satışa çıkıyor

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Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor’un Hatayspor’u ağırlayacağı müsabakanın biletleri yarın satışa çıkacak.

Süper Lig’de son 4 haftada galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor, 3 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor’u ağırlayacak. Galibiyet için sahaya çıkacak Doğu Anadolu ekibi, müsabakada iç saha avantajını taraftar desteğiyle fırsata çevirmek istiyor. Müsabakanın biletleri yarın saat 14.00 itibariyle satılmaya başlanacak. Taraftarlar, biletleri merkez gişeden ve internet sitesi üzerinden satın alabilecek.

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