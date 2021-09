Malatya'da 9.5 milyon TL'lik tesisin açılışı yapıldı Başkan Gürkan: “Alternatif su kaynağı bulundu”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Beylerderesi Kaptaj Tesisi açılışı ile Batı Kolektörü ve Kanalizasyon hattının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Beylerderesi Kaptaj Tesisi alanında gerçekleştirilen törene, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Kadın Kolları Yürütme Kurulu üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Muhtarlar Dernek Başkanları, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, personeller ve vatandaşlar katıldı.



“Beylerderesi atıklardan kurtuluyor”

Yapılan ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimiz için büyük projeler hazırlıyoruz. Bugün bu projelerin en önemlilerinden olan ‘Yeşilyurt İlçesi Batı Kolektörü ve Kanalizasyon Hattı’ temel atma töreni ve Beylerderesi Kaptaj Tesisinin açılışı için beraberiz. Malatya’mızın geleceğini planlayarak alternatif içme suyu kaynakları bulmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şahnahan, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Dilek Mahallesi, yeni yapılacak olan Sanayi Sitesi, askeri alan olmak üzere yaklaşık 180 bin nüfusa hizmet edeceğiz. Sütlüce Topraktepe Mahallesi ve bölge halkının içme suyu sıkıntısını çözüme kavuşturmak için Beylerderesi mevkiinde tespit ettiğimiz suyun gerekli analizlerini yaparak çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda maliyeti 9.5 milyon lira olan 1 adet kaptaj tesisi, 1000 tonluk içme suyu deposu, 20 bin metre içme suyu hattı ve 200 adet abone bağlantısı çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla beraber bu içme suyu kaynağımız

ile saniyede 500 litre su verilecek. Şu an gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile inşa ettiğimiz 1000 tonluk depomuza saniyede 45 litre su aktarıyor ve 20 kilometre inşa ettiğimiz içme suyu hattımız ile bu suyu ulaştırıyoruz. Bu bölgede ciddi bir elektrik tüketimi var. Depo alanımızın bulunduğu 100 dönümlük arazinin tahsisini kurumumuz adına aldık. Bu alanda ilave su alanlarımızın yanı sıra 4 MV kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapımı planlıyoruz. Bu planımızı hayata geçirirsek harcanan enerjiyi kendi santralimizde üreteceğiz. Bölgenin 80 yıllık rüyası gerçeğe dönüşüyor. Beylerderesi atıklardan kurtuluyor. Yaklaşık maliyeti 37 milyon TL olan çalışma kapsamında 36 bin 500 metre 800’lük hat yapılacak. Dilek (kısmen), Topraktepe, Tepeköy, Yeni Sanayi Sitesi, Şoför Okulu Askeri Alan, Yakınca, İkizce, Turgut Özal Üniversitesi İkizce yerleşkesi, Hamidiye, Hıroğlu, Mollakasım ve Gündüzbey olmak üzere toplam 12 ünite yerleşim yerinde yaşayacak 340.000 kişiye hizmet edecektir. Proje tamamlandığında Beylerderesine akan tüm atık sular Batı Kolektörü vasıtası ile Battalgazi de bulunan İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisimize ulaşmış olacaktır. Bu sayede Beylerderesinde akan sular temizlenmiş olacaktır” dedi.



“Hayırlı olsun”

İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı, “Batı Kolektörü Kanalizasyon Hattı ve Beylerderesi Kaptaj Tesisi’nin Malatya’ya hayırlı olmasını ve vatandaşlara uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum” diye konuştu.



“Suyun bir damlası bile çok kıymetlidir”

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Suyun bir damlası bile çok kıymetlidir. Evlerimizde 1 saat su kesilse hayat duruyor. Suyun öneminin farkında olarak israf etmemeliyiz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz kaptaj tesisi ilimiz için büyük nimettir. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Güzel hizmetler yapılıyor”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da, “Şehrimizin geleceğinin de planlanarak yapılan bu tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz şehrimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeler hazırlayıp hayata geçirmeye devam ediyor. Temel atma ve açılış töreninin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Hizmette sınırımız yoktur”

Hizmet noktasında sınır tanımadan çalışmalara devam edildiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Göreve geldiğimizde belediyecilik anlayışının 5 temel ilkesi olan; katılımcı, sosyal, kültürel, yeşili koruyan ve hizmet sunan ilkeleri esas aldık. Her daim Valilik, ilçe belediyelerimiz, iştiraklerimiz, siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde oluyoruz. Memleketimizdeki her sosyal probleme çözüm üretiyoruz. Bunun en yakın örneği, deprem ve pandemi sürecinde şehrimize ve halkımıza bu hadiselerin olumsuz etkilerini hissettirmemek için elimizden gelini yaptık. Kültürel anlamda tarihi eserlerimizin

varlığını koruyor gelecek nesillere aynı dokusuyla bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Kültürel etkinlikleri destekliyoruz. Yeşili ve doğayı koruyarak her daim park bahçe alanlarını vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. 3 bin 100 dönümlük bir anlaşmamız var. Bunun 700 dönümlük kısmını tamamladık. Bu alanda 80 milyonluk Gençlik Kampı, gençlik karşılama merkezi, jimnastik salonu, 5000 kişilik kapalı spor salonu yapıyoruz. Yani hizmet noktasında da sınır tanımıyoruz” diye konuştu.



“Atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz”

Beylerderesinin 80 yıllık rüyasının gerçeğe dönüştüğünü belirten Başkan Gürkan, “Göreve geldiğimizde şehrimize daha kaliteli hizmet sunmayı temel alarak, asfaltsız yer kalmayacak, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı olmayan yer kalmayacak ve akarsulara atık sular karışmayacak dedik. 2.5 yıl içinde 3 bin kilometre asfalt yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 12 adet arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Malatya’nın batısında Beylerderesine atık sular karışıyordu. Bizler bu konuyu çözüme kavuşturmak için İlbank ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalar başlattık. Maliyeti 37 milyon lira olan Batı Kolektörü Kanalizasyon hattı projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında 36 bin 500 metrelik kanalizasyon hattı inşa ederek, Beylerderesine akan tüm atık suları İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisimize ulaştırarak arıtacağız” dedi.



Gürkan’dan alternatif su kaynağı müjdesi

Malatya için alternatif içme suyu kaynağının tespitinin yapıldığına dikkat çeken Gürkan, “Malatya’mız için müjde niteliğinde olan yeni kaynağımızın tespitini bu alanda yaptık. Kamulaştırma işlemlerimiz bu alanda devam etmektedir. Su miktarının en düşük olduğu mevsimde bile bulunan su miktarımız saniyede 1.500 litredir. Yani bulunan bu suyumuz Malatya’mızın alternatif kaynağıdır. Gerekli plan ve projelerimizi yapıyoruz. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeler için her türlü maddi ve manevi destek için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Güney ve Kuzey Kuşak yollarının ihalesi de yapılacak. Danişment Gazi Bulvarı ve alternatif yollar da yapılıyor.

Su önemli bir hadisedir. Vatandaşlarımızın ileriki nüfus projeksiyonuna ışık tutacak ve ihtiyaçlarına cevap verecek temel çalışmaları da belediye olarak yapmak zorundayız. Deprem sel felaketleri için gerekli tedbirleri aldığımız gibi su ile ilgili tedbirleri de almak durumundayız. Buradaki çalışmalar tamamlanınca kaptajda saniyede 1.500 litre su verilecek. Bunun bir kısmı Melet deresinden, bir kısmı ÇAPO Grubundan, 1000 litrelik kısmı da bu kaptaj bölgesinden verilecek. Buradaki kaptajımızdan saniyede 500 litre su var. Şu anda bunun 50 litresini kullanıyoruz. İleride aşağıya yeni sanayi bölgesi yapıldığında su ihtiyacını buradan karşılayacağız. Temennimiz tüm çalışmalarımızı eş güdümlü devam ettirelim. Malatya’mızı huzur şehri yapmak durumundayız. Birlik beraberlik içinde Malatya’nın ileriki vizyonuna ışık tutmalıyız. Malatya şimdi Türkiye’de yıldızı parlayan nadir şehirlerdendir. İnşallah dünyada da yıldızımız parlar. Batı Kolektörü Kanalizasyon Hattı ve Beylerderesi Kaptajının Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Şehrimizin gelişmesi için çok önemli bir çalışma”

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya merkez ve diğer 11 ilçede yolların neredeyse tamamı asfalt yapılmış. Yol medeniyettir. Şehrimizin gelişip büyümesi için yolların önemi büyüktür. Başkanımızın ifade ettiği gibi 12 ilçemize atık su arıtma tesisleri inşa edilecek. Çevreye duyarlı saygılı olan anlayışıyla hareket eden bir belediyecilik gerçekleşiyor. Suyun bir nimet olduğunun farkında olan ve suyun kıymetini bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla israfın engellendiği, suyun her zerresinin değerlendirildiği bir yatırıma bugün imza atıyoruz. Küçük sanayiyi şehrin dışına taşımayla ilgili bir projemiz var. Oranın su ihtiyacının giderilmesi için bu tesisler önemli. Bu bölgede yaşayan vatandaşların ve yeni kurulacak olan yerlerin su ihtiyacının giderilmesi için çok önemli bir proje. Aynı zamanda temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Batı Kolektörü Kanalizasyon Hattı ile atık sular Beylerderesine gitmeyecek” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Beylerderesi Kaptaj Tesisi’nin açılışı, Batı Kolektörü ve Kanalizasyon hattının ise temeli atıldı.

