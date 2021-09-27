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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Başkan Karmış’dan birlik çağrısı

İHA

Genç Birlik Malatya Şube Başkanlığı'na getirilen Muhammed Karmış, birlik ve beraberlikle gençlere hizmet edeceklerini bildirdi.

Yeni Başkan Karmış’dan birlik çağrısı

Genç Birlik Malatya Şube Başkanlığı’na getirilen Muhammed Karmış, birlik ve beraberlikle gençlere hizmet edeceklerini bildirdi.
Birlik Vakfı Malatya Şubesi içindeki Genç Birlik Malatya Şube Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Genç Birlik Malatya Şube Başkanlığına Muhammed Karmış getirildi. Sami Eryılmaz, vakfın Malatya Şubesi’nde ve genel merkezin Bursa’daki gençlik kampındaki devir teslim programlarıyla görevi yeni başkan Muhammed Karmış’a devretti.
Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Genç Birlik Malatya Şube Başkanı Sami Eryılmaz’a bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı plaket verip teşekkür ederek, Genç Birlik Malatya Şube Başkanı Muhammed Karmış’a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Diğer yandan, Bursa’da Genç Birlik Genel Merkezinin gerçekleştirdiği gençlik kampında da Genç Birlik Genel Başkanı Mustafa Alkan, düzenlenen törende Genç Birlik Malatya Şubesi’nde görevi teslim eden Sami Eryılmaz’a hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, yeni başkan Muhammed Karmış’a görevinde başarılar diledi.
Muhammed Karmış ise başkan atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlikle gençlere hizmet edeceklerini bildirdi.

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