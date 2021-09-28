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Meraklı vatandaşlar kazayı film gibi izledi 3 aracın çarpıştığı kazada: 4 kişi yaralandı

İHA

Meraklı vatandaşlar kazayı film gibi izledi 3 aracın çarpıştığı kazada: 4 kişi yaralandı

Malatya’da vatandaşlar, 3 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasını film izler gibi izledi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Battalgazi ilçesi Çevreyolu Caddesi Milli Egemenlik alt geçidi mevkiinde meydana geldi. 44 FC 502 plakalı Renault marka hafif ticari araç, karşı şeride geçerek 63 MA 871 plakalı Renault ve 44 AS 355 plakalı Skoda marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın oluştuğu alt geçidin üzerinde toplanan onlarca vatandaş, kazayı meraklı gözlerle izledi. Kazayı film izler gibi izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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